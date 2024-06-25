https://news.day.az/world/1670405.html Израильская армия почти ликвидировала подразделение ХАМАС в Рафахе
Израильская армия почти ликвидировала подразделение ХАМАС в Рафахе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти уничтожила боевиков ХАМАС в Рафахе, заявил начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви.
"Мы добились огромных успехов в боях в Рафахе", - сказал Халеви, передает Day.Az.
Он добавил, что израильская армия близка к полному уничтожению бригады ХАМАС, расположенной в Рафахе.
Халеви заявил, что военные разрушили множество объектов инфраструктуры и "уничтожили множество террористов".
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