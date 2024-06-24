В Meta считают, что ЕС уступает США и Китаю в развитии технологий

Европа сильно отстает от Китая и США в вопросе внедрения и развития технологий и инноваций, европейским организациям сложно оставаться конкурентоспособными. Такое мнение выразил президент компании Meta по международным отношениям Ник Клегг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У нас в Европе реальная проблема: нас на полной скорости обгоняют США и Китай", - сказал он агентству AFP. По его словам, на протяжении долгого времени считалось, что "роль Европы [заключается] в регулировании [технологий], тогда как Китай копирует, а США внедряют инновации". Тем не менее "успех достигается не за счет регулирования, а за счет инноваций, предпринимательства и партнерства между технологическими гигантами и небольшими стартапами", добавил Клегг.

Он также подчеркнул, что именно этому и будет посвящена новая программа во Франции, о запуске которой 24 июня объявила корпорация. Как отмечает AFP, эта программа окажет поддержку пяти европейским стартапам, которые будут разрабатывать свои сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ) компании Meta с открытым доступом.

Ранее газета Financial Times сообщала, что заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова предостерегла законодателей от принятия излишних ограничительных мер при регулировании искусственного интеллекта, указав, что опасения относительно технологий могут задушить инновации.

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