Пример французского аморализма: о чем лжет и молчит газета "Le Monde"?

Автор: Акпер Гасанов

Первый номер французской ежедневной вечерней газете "Le Monde", которая является изданием леволиберальных взглядов, вышел л 19 декабря 1944 года. За эти без малого 80 лет издание, основанное распоряжением Шарля де Голля в его бытность главой Временного правительства Франции, прошло долгий путь, сформировав достаточно хорошую репутацию. Тем удивительнее было увидеть в газете "Le Monde" статью, являющую собой пример всего что угодно, но только не журналистики.

Статья эта начинается с рассуждений о причинах имевших место в последние месяцы криков возмущения со стороны французских властей по поводу "вмешательства" Азербайджана в дела Новой Каледонии. Действительно, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который вполне может потерять свой пост по итогам предстоящих 30 июня и 7 июля парламентских выборов, в мае заявил, что Баку как-то связан с тем, что происходило в Новой Каледонии.

Мол, на акциях протеста там развевался и азербайджанский флаг. Мягко говоря, очень зыбкая "доказательная база". Флаги Азербайджана могут быть в руках любого симпатизирующего нашей стране гражданина того или иного государства. Но это вовсе не означает, что официальный Баку как-то причастен к происходящим там процессам. Но на том тиражирование глупости от вроде бы известного издания не прекратилось.

Там дописались до того, что Азербайджан якобы взял на вооружение "стратегию, которая была частью истории дестабилизации демократий, начатой Советским Союзом после Второй мировой войны".

Это сколько же нужно выпить бутылок вина, чтобы до такого дописаться?! Добавив, ко всему прочему и напоминание про прошлое КГБ. Еще бы немного и в убийстве Льва Троцкого со стороны Рамона Еркдера "Le Monde" тоже обвинил Азербайджан.

Реальность же такова, что Азербайджан сам боролся за выход из состава СССР. И "черный январь", когда советские танки вошли в Баку и жестоко расстреляли мирных граждан республики - это была попытка удержать Азербайджан в составе СССР. Кровавая и жестокая попытка. И журналистам "Le Monde" имело бы смысл посетить Баку, нашу Аллею шехидов, чтобы увидеть могилы тех, кого убили в ходе той карательной операции.

Тогда же и там же они бы увидели и могилы тех, кто погиб в ходе Первой и Второй Карабахских Войн, которые могли бы и не иметь место, если бы Франция не поддерживала Армению. Увы, во французском обществе всегда существовал, существует и будет существовать консенсус, согласно которому Армения права, даже совершая преступления, а Азербайджан не прав, даже борясь с их последствиями. Это и есть пример пресловутой двойной морали. И газета "Le Monde" доказывает, что она эта двойная мораль во Франции неискоренима.

А как иначе охарактеризовать ситуацию, при которой Франция, будучи страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, делала все, дабы Армения вечно удерживала под своим контролем 20% территорий Азербайджана?! Как назвать ситуацию, когда Сенат Франции принял решение о признании "независимости" лопнувшего пузыря под названием "нкр"?! Как назвать ситуацию, когда многие французские политики посещали временно оккупированные территории Азербайджана, а французские города заключали договора о побратимстве с временно оккупированными нашими городами, открыто поддерживая сепаратизм?!

Азербайджан ничего из этого не делал! Ни один депутат Милли Меджлиса, ни одно официальное лицо из Азербайджана не посетило Новую Каледонию. Ни один азербайджанский город не заключил с Новой Каледонией каких-либо договоров о сотрудничестве. Все, что делал, делает и будет далее делать Азербайджан - это предоставлять трибуну представителям Новой Каледонии, чтобы они поведали правду о том, что там творится.

"Для нас, малых народов, народов с колониальным прошлым, всегда важно иметь возможность рассказать о себе, сказать, кто мы такие и каково наше положение. В целом, мы являемся территорией, колонизированной Францией", - об этом министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".

Но ведь Франция всегда выступала за свободу слова, за плюрализм мнений. Она всегда говорила, что не боится правды. Так в чем же тогда проблема?! А она в том, что Франция выдает себя за ту, кем не является. Это государство, которое рассуждает о праве наций на самоопределение, когда речь идет о карабахских сепаратистах, и посылающая войска для убийства людей, требующих свободы, когда дело касается Новой Каледонии.

Франция объявила Новую Каледонию еще в 1952 году, когда не было ни СССР, ни "холодной войны". СССР давно распался, а Франция все еще удерживает колонии. Это ли не пример аморализма, возведенного в абсолют?! Но газета "Le Monde" ничего об этом не пишет. Она предпочитает тиражировать очередную порцию лжи и бреда про Азербайджан. Тот самый, против которого Франция сейчас активно вооружает Армению, явно готовя почву для новой войны. Но и об этом в "Le Monde" никогда не напишут правды.