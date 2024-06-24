Экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ голодает?!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Джеймс Уорлик дал смешное интервью армянским СМИ.

Day.Az представляет публикацию:

"Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США Джеймс Уорлик не может прожить на свою пенсию. Глупенький и голодающий, Уорлик пустился искать подработку у армян.

И заказчики нашлись! У забытого всеми Уорлика даже взяли интервью!

За тарелку кябаба он заявил журналистам, что "в мирном договоре между Баку и Ереваном должно быть упоминание о возвращении армян в Карабах".

Уорлик объясняет это тем, что территориально вопрос Карабаха решен - но "это не закрывает двери для возвращения армян".

Ай Джеймс, ай дурачок, так ведь не закрывал им дверей никто! Сами, своими ручками, собрали вещи, отвинтили унитазы - и укатили куда хотели. Никто их оттуда не гнал.

И двери не закрывал тоже. Механизм легализации своего проживания в Карабахе армянам был предоставлен и неоднократно объяснялся. Регистрация - паспорт - документы - дорога в Ханкенди. Правила игры таковы. Нравится - добро пожаловать. Не нравится - ну, это ваш выбор.

И Уорлик, хоть и поглупел на пенсии, не может этого не понимать. Но голод, как известно, не тетка. Пока армяне готовы продолжать интересоваться кем угодно, кто говорит приятные их слуху вещи, Уорлик продолжит о себе напоминать.

Смешнее чем этот американец выглядят только сами армяне: хватаются за любого пенсионера, готового говорить им не правду, а то, что они хотят услышать. Не понимают, что можно хоть двадцать Уорликов в эфир вывести - реальность от этого никак не поменяется".