https://news.day.az/world/1670397.html Эрдоган может встретиться с Путиным
Эрдоган может встретиться с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни встретиться в Астане со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Haberturk.
"В ближайшие дни может состояться встреча нашего президента и Путина в Казахстане", - подчеркнул министр.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что рассматривается возможность встречи президентов двух стран в Астане.
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