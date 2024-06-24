Эрдоган может встретиться с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в ближайшие дни встретиться в Астане со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Haberturk.

"В ближайшие дни может состояться встреча нашего президента и Путина в Казахстане", - подчеркнул министр.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что рассматривается возможность встречи президентов двух стран в Астане.

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