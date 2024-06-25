ЕС готов лишить Грузию европейского финансирования

Евросоюз готов лишить Грузию европейского финансирования и поставок по линии Европейского фонда мира, если закон об иноагентах не будет отменен. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы прекратить финансовую поддержку Грузии и поддержку по линии Европейского фонда мира. Это можно сделать немедленно, эти решения не требуют большинства голосов", - сказал Боррель, отметив, что одна из стран ЕС (имеется в виду Венгрия) не поддерживает давления в Грузию.

"Я хочу сказать громко и ясно: Грузия не продвинется по пути вступления в ЕС, если правительство не сменит свой курс", - подчеркнул Боррель.

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