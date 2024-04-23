Hongqi покажет обновленный седан H9

Бренд Hongqi покажет на автосалоне в Пекине обновленный седан H9 с тремя турбомоторами, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Версия с увеличенной мощностью также предлагается в новом интерьере с внешней отделкой черного цвета. Эту модель будут отличать декоративные планки решетки радиатора, молдинги заднего бампера и рамки окон черного цвета. Дизайн патрубков выхлопной системы стилизовали под спортивный. Также в оформление этой версии H9 добавили задний спойлер.



В стандартной версии у седана изменили рисунок решетки радиатора, а также добавили матричные ходовые огни и новые колесные диски. Что касается габаритов, то длина седана и размер колесной базы не изменились: 5137 мм и 3060 мм соответственно.



Интерьер салона украшает более крупный по размерам центральный дисплей, у рулевого колеса изменилась форма. Для обновленной версии Hongqi H9 предусмотрены сразу три силовые установки. Базовый вариант представлен турбомотором объемом 1,8 л мощностью 224 л. с., у остальных доступны турбомоторы объемом 2,5 и 3,0 л мощностью 303 и 337 л. с. соответственно.

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