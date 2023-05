Azərbaycanın Avroviziya təmsilçiləri Liverpulda fanatları ilə görüşüblər

Azərbaycanı bu il Avroviziyada təmsil edən Tural və Turan əkiz qardaşları - TuralTuranX müsabiqənin keçirildiyi Liverpul şəhərində bir sıra görüşlər keçiriblər.

Day.Az müsabiqənin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, TuralTuranX Liverpulda Avroviziya fanatları ilə görüşdə həm öz mahnılarını, həm də Azərbaycan dilində mahnı ifa ediblər.

Bundan başqa, təmsilçilərimiz mayın 9-da 1-ci yarımfinalda çıxış etmək üçün səhnə məşqlərini davam etdirirlər.

Xatırladaq ki, onlar 12-ci nömrə altında səhnəyə çıxacaqlar.

Avroviziyanın yeni qaydalarına əsasən, müsabiqədə iştirak etməyən ölkələr də bu il səsverməyə qatıla biləcəklər.

Qeyd edək ki, "Avroviziya 2023" mahnı müsabiqəsi bu il 9-13 may tarixlərində ötən il qalib gəlmiş Ukrayna adından Böyük Britaniyanın Liverpul şəhərində keçiriləcək. Ukrayna və Böyük Britaniyanın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan "Avroviziya-2023"də Azərbaycanı "Tell me more" mahnısı ilə Tural və Turan Bağmanov qardaşları təmsil edir.

Müsabiqə İctimai Televiziyanın efirində canlı yayımlanacaq.