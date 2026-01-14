Hərarəti olan uşağa bunları etmək yanlışdır
Mütəxəssislər bildirirlər ki, uşaqlarda 38 dərəcə və daha yuxarı qızdırma əhəmiyyətli bir xəbərdarlıq əlaməti ola bilər, lakin evdə səhv müdaxilələr vəziyyəti daha da pisləşdirir.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, qızdırması olan uşağa həddindən artıq soyuq və ya buzlu su ilə duş qəbul etdirmək hərarəti salmaq əvəzinə artıra bilər.
Ümumiyyətlə, 38 dərəcə və daha yüksək qızdırma əhəmiyyətlidir. 39 dərəcədən yuxarı isə yüksək qızdırma hesab olunur. 40 dərəcəyə çatanda isə həkim müayinəsi tələb olunur. Xüsusilə 3 aydan kiçik körpələrdə hətta 38 dərəcə ciddidir. 5 gündən çox davam edərsə, araşdırılma aparılmalıdır.
Uşaqlarda qızdırmanın ən çox yayılma səbəbi virus infeksiyalarıdır (məsələn, soyuqdəymə, qrip, virus ishal, əl, ayaq və ağız xəstəliyi). Bakterial infeksiyalar (məsələn, orta qulaq infeksiyası, boğaz infeksiyası, sidik yolu infeksiyası, pnevmoniya) daha az yayılıb, lakin təhlükəlidir.
Peyvənddən sonra yüngül qızdırma baş verə bilər və ümumiyyətlə 24 saatdan çox davam etməməlidir. Diş çıxarma zamanı temperaturun bir qədər artması baş verə bilər və bəzi revmatik xəstəliklər də qızdırmaya səbəb ola bilər.
Həkimlər qeyd edir ki, hər qızdırma pis deyil; əksinə, bir çox infeksiya zamanı immun sisteminin daha effektiv işləməsinə imkan verir. İlıq duş bəzi uşaqları sakitləşdirə bilər. Lakin soyuq su ilə duş qəbul etmək, buz tətbiq etmək və spirtlə silmək qətiyyən tövsiyə edilmir. Çünki bu, bədənin daha çox titrəməsinə və qızdırmanın artmasına səbəb ola bilər. Xüsusilə həddindən artıq soyuq və ya buzlu su ilə duş qəbul etmək qızdırmanı salmaq əvəzinə artıra bilər. Əgər uşaq üşüyür və titrəyirsə, ilıq duş vermək də uyğun deyil. İlıq duş qızdırma salan dərmanlardan sonra qızdırmanın düşməyə başladığı dövrdə daha təsirli olur. Əllər və ayaqlar isinməyə başladığı üçün uşaq özünü daha isti hiss edir və ilıq duş onları sakitləşdirə bilər.
Uşaqların qızdırması zamanı edilən səhvlər:
Uşağı qalın paltarlar geyindirmək və ya yorğanla örtmək.
Onlara buzlu su ilə duş vermək. Bu, uşağın titrəməsinə və qızdırmanı daha da artırmasına səbəb olur.
Həkim olmayanların tövsiyəsi ilə antibiotiklərə başlamaq. Antibiotiklər qızdırmanı salmır.
Qısa fasilələrlə lazımsız qızdırmasalıcıların verilməsi dərman zəhərlənməsinə səbəb ola bilər.
Bütün paltarları çıxarmaq və uşağın üşüməsinə icazə vermək.
Necə yardım edilməlidir?
Əvvəlcə uşağın üzərindən artıq paltarları çıxarın.
Otaq temperaturu 21-23°C ətrafında saxlanılmalıdır.
Su, ana südü, ayran və meyvə suyu kimi bol maye verin.
Əgər uşaq çox narahatdırsa, həkimin tövsiyəsi ilə müvafiq dozada qızdırmasalıcı verilə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре