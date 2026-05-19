İşğaldan azad edilmiş 40-dan çox kənddə tikinti işləri davam edir - Anar Quliyev
Əsas məsələ kiçikmiqyaslı, milli iqtisadiyyata əsaslanan və dayanıqlı icmaların yaradılması üçün yeni layihələrin təqdim olunmasıdır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) milli koordinatoru, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakıda WUF13 çərçivəsində "Şəhərlər bağlantılılığın mərkəzində: Şəhər yenidənqurması və regional əməkdaşlıq" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.
Onun sözlərinə görə, indiyədək dünyanın 12 müxtəlif ölkəsindən Şəhərsalma mütəxəssisləri və memarlar bu prosesdə iştirak edərək planlaşdırmanın, müasir infrastrukturun, iqtisadi məsuliyyətin və inklüziv inkişafın inteqrasiyasına töhfə veriblər:
"Azərbaycan Mərkəzi və Şərqi Avropa boyunca dayanıqlı əlaqələr və gələcəyə yönəlmiş icmalar yaratmaq istiqamətində çalışır. Biz beynəlxalq dialoqu, əməkdaşlığı və təcrübə mübadiləsini yüksək qiymətləndiririk.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə hər bir kənd layihəsinə təhsil, səhiyyə və inzibati binalar, eləcə də genişzolaqlı internet də daxil olmaqla tam rabitə şəbəkələri daxildir. Hazırda azad edilmiş ərazilərin kənd yerlərində təxminən 20 000 insan yaşayır. Yenidənqurma prosesinin miqyasını və intensivliyini əks etdirən şəkildə 40-dan çox kənddə tikinti işləri davam edir. Davam edən məskunlaşma və infrastruktur proqramları çərçivəsində yüzlərlə yeni ev inşa olunur. Qarabağ və Zəngəzur ərazilərində 10 şəhər, 3 qəsəbə və 30 kənddə 85 000-dən çox insan hazırda yaşayır, işləyir və təhsil alır", o qeyd edib.
Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-dən 22-dək BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) və Azərbaycan hökumətinin əməkdaşlığı çərçivəsində Bakıda keçirilir.
Tədbirin proqramı mənzil təminatı məsələsi kimi dünyanın ən aktual problemlərindən birinin müzakirəsi üçün müxtəlif maraqlı tərəfləri və həmfikir qrupların nümayəndələrini bir araya gətirir.
"Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunmuş WUF13 tədbiri dünyanın müxtəlif ölkələrinin milli hökumətlərini, eləcə də icmaları, mütəxəssisləri və tərəfdaşları fikir mübadiləsi aparmaq, siyasi yanaşmalar formalaşdırmaq və dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində həll yollarının tapılması istiqamətində fəaliyyəti sürətləndirmək üçün bir araya gətirir.
Proqram praktiki və həll yönümlü platformalar, həmçinin interaktiv görüş formatları vasitəsilə yüksək səviyyəli müzakirələrin aparılması üçün imkan yaradır və qlobal siyasətin yerli təcrübəyə əsaslanmasını təmin edir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре