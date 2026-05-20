170 mindən çox şəxsin sosial müavinəti ilə bağlı qərar verildi

Bu ilin aprel ayında yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) yayıb.

Bildirilib ki, 2026-cı ilin aprel ayında yaşa görə aylıq sosial müavinət alanların sayı 173 min 809 nəfər olub. 

Qeyd edilib ki, həmin şəxslərin 61,7 faizini qadınlar, 38,3 faizini isə kişilər təşkil edib.