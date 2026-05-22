WUF13 bağlanış mərasimi keçirilir - CANLI - FOTO Bakıda keçirilən BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) bağlanış mərasimi başlayıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, mərasimdə Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri, BMT nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, xarici ölkələrdən gəlmiş nümayəndə heyətləri, şəhərsalma və urbanistika sahəsində ekspertlər iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, mayın 17-dən etibarən Bakıda keçirilən WUF13 çərçivəsində yüzlərlə sessiya, panel müzakirəsi, sərgi və yan tədbir təşkil olunub. Forum şəhərsalma, dayanıqlı inkişaf və urbanizasiya sahəsində dünyanın ən nüfuzlu beynəlxalq platformalarından biri hesab olunur.
Xəbər yenilənəcək
