"Bakı Fəaliyyətə Çağırış" mənzil siyasətinə interseksional yanaşmaları dəstəkləyir
Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) yekun sənədi olan "Bakı Fəaliyyətə Çağırış" (Baku Call to Action) mənzil siyasətində interseksional yanaşmaları dəstəkləyir.
Trend xəbər verir ki, bu barədə sözügedən sənəddə qeyd olunub.
"Mənzil sistemləri hələ də yerli kontekstləri və gender, etnik mənsubiyyət, mədəniyyət, yaş, əlillik, hüquqi status və vətəndaşlıq kimi amillərin kəsişməsini kifayət qədər nəzərə almır ki, bu da torpaq və mənzilə çıxışda ayrı-seçkilik və bərabərsizliyə səbəb olur. Biz insanı siyasətin hazırlanması və həyata keçirilməsinin mərkəzinə qoyan, müxtəlif qrupları həllərin həmmüəllifi kimi tanıyan nəsillərarası və interseksional mənzil siyasəti yanaşmalarına çağırırıq. Vətəndaş cəmiyyəti və yerli təşəbbüs hərəkatları dövlət, özəl sektor və peşəkar icma ilə birgə fəaliyyət göstərməli, mənzil siyasətində müxtəlifliyi möhkəmləndirməli və qoruyub saxlamalıdır", - sənəddə bildirilir.
Bundan əlavə, "Bakı Fəaliyyətə Çağırış"da vurğulanır ki, bir çox hallarda mənzil hələ də hüquq deyil, əmtəə kimi qiymətləndirilir, məcburi köçürmələr, söküntülər, münaqişələr və əhalinin yerdəyişməsi isə insanların ləyaqətini, təhlükəsizliyini və yaşayış vasitələrini sarsıdır.
"Biz mənzil siyasətində insan hüquqlarına əsaslanan yanaşmanın tam qəbuluna və təmin edilməsinə çağırırıq. Buraya məcburi köçürmələrə qarşı təminatlar, mülkiyyət və icarədar hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi, eləcə də ədalət mühakiməsinə çıxışın təmin olunması daxildir. Beynəlxalq təşkilatların dəstəyi ilə milli və yerli hakimiyyət orqanları bu yanaşmanı mənzilin sosial və ekoloji funksiyasını tanıyan və qoruyan hüquqi, siyasi, torpaq-planlaşdırma və institusional çərçivələrdə təsbit etməlidirlər. Biz icma iştirakına əsaslanan təşəbbüslərin və partisipativ yanaşmaların regional, milli və yerli mənzil sistemlərində institusionallaşdırılmasına çağırırıq", - sənəddə qeyd olunur.
Sənəddə bildirildiyinə görə, ailələr, ayrı-ayrı şəxslər və məcburi köçkünlər çox vaxt təhlükəli və ya yaşayış üçün yararsız mənzillərdə məskunlaşır ki, bu da onları yenidən köçürülmə, təhlükəsizliksizlik və sosial təcrid riskləri ilə üz-üzə qoyur.
"Biz humanitar reaksiya tədbirlərini, bərpa və uzunmüddətli inkişafı birləşdirən inteqrə olunmuş mənzil yanaşmalarına çağırırıq. Bu yanaşmalar qeyri-sabitlik və postmünaqişə şəraitində iqlimə davamlı və insan yönümlü şəhər bərpasını təşviq etməli, inkişaf və iqlim maliyyələşməsinə çıxışı asanlaşdırmalıdır. Milli və yerli hakimiyyət orqanları, humanitar və inkişaf təşkilatları, eləcə də beynəlxalq institutlar mənzilləri və həyati əhəmiyyət daşıyan mülki infrastrukturu qorumalı, köçürülmə və dağıntılara qarşı təminatları gücləndirməli və bu müdafiə mexanizmlərinin effektiv icrasını təmin etməlidirlər. Münaqişədən sonrakı bərpa ilə bağlı, o cümlədən ev sahibi ölkə olan Azərbaycanın təcrübəsi də daxil olmaqla, mühüm beynəlxalq presedentlər mövcuddur. Biz bərpa və yenidənqurma işlərinə prioritet verən və nəticə etibarilə məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıdışını təmin etməyə yönəlmiş koordinasiyalı yanaşmaya çağırırıq. Sərbəst, əvvəlcədən verilmiş və məlumatlı razılıq bütün milli hökumətlər tərəfindən təmin edilməlidir", - sənəddə vurğulanır.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçirilib.
UN-Habitat tərəfindən çağırılan və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən forum "Hamı üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri" mövzusuna həsr olunub.
Forum çərçivəsində 579 sessiya keçirilib," Urban Expo" sərgisində isə 260 eksponent, innovator və həll təchizatçısı iştirak edib. WUF13 forumu 11 dövlət başçısını, 9 yüksək səviyyəli qonağı, 88 naziri və 76 nazir müavinini, həmçinin 130 meri, beynəlxalq təşkilatların, maliyyə institutlarının, akademik dairələrin, vətəndaş cəmiyyətinin və ictimai təşəbbüslərin nümayəndələrini bir araya gətirib.
Forumun əsas yekunlarından biri "Bakı Fəaliyyətə Çağırış" sənədinin təqdimatı olub. Vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, yerli idarəetmə orqanları, təcrübəçilər, tədqiqatçılar və icma nümayəndələri daxil olmaqla maraqlı tərəflərin iştirakı ilə hazırlanan sənəd qlobal mənzil böhranı probleminə həsr olunub. Sənəddə insan mərkəzli, inklüziv və iqlimə dayanıqlı yanaşma əsasında əlçatan mənzil təminatı sahəsində siyasi öhdəliklərin yenilənməsinə, həmçinin mənzil məsələlərinin həllində çoxsəviyyəli idarəetmənin, investisiyaların və icmaların iştirakının gücləndirilməsinə çağırış edilir.
