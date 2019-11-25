Интерактивный театр dOM theatre сумел завоевать популярность в Баку. Ранее мы писали о том, как создавался театр и какие спектакли уже успел представить бакинской публике.

В этом интервью Day.Az учредитель dOM theatre, бывший директор Государственного театра YUĞ Тарлан Расулов рассказал о новой актерской технике, которую разработал во время работы над спектаклями нового театра.

Все новое - это хорошо забытое старое. И то, что делаю я, давно забыли. Был такой театральный деятель и неординарная личность Якоб Морено, который решил создать театр спонтанности. Но получилось не все, на что он рассчитывал, в первую очередь, актеры начали использовать штампы и "имитировать спонтанность", его задумка начала приводить к имитации игры актеров. Поэтому он очень быстро свернул в сторону психодрамы, на основе чего появились разные направления в прикладном театре (Applied Drama), в первую очередь Playback-театр, которого практически нет в стране.

В интерактивном театре очень много направлений. Но всегда, когда пытались применить эти практики в Азербайджане, натыкались на проблему - актеры не могли в полной мере воплотить саму идею интерактивности - они чаще и больше всего играли спектакль, что в формате интерактивного театра стоит почти что на последнем месте. И чем профессиональнее был актер, тем сложнее ему было играть в таком театре. Не получается не потому, что он не умеет, а потому что он не может это принять как альтернативу или новое направление в театральном искусстве. Не только актеры, но и другие театральные деятели - режиссеры, театроведы, большей частью воспринимают интерактивный театр как дань моде, вывешивая на него свои "ярлыки" и таким образом, отнекиваются от него как от чего-то не вполне серьёзного искусства. И здесь начала ощущаться острая необходимость в новой актерской технике.

Старая техника приучила актёров к лени. Актер не участвует в творческом процессе создания спектакля. Он сидит и слушает режиссера, который говорит ему, как и что делать, у него есть готовый текст, музыкальная партитура, световая партитура, художественное оформление и т.д. Актеры лишь учат текст и мизансцены. И получается, что во всем этом процессе создания спектакля не творческой деятельностью занимается только актер, но ведь именно он выходит к зрителям и он представляет все действие в своем лице.

Профессионализм актера выражается в его отношении к театру, когда он не работает, а служит театру. И эта старая техника отняла у актеров то, что было в них заложено изначально.

Чем отличается театр от кино? Тем, что театр - живой, а кино - мертвое. Наверняка, вы слышали такое выражение. Теперь давайте посмотрим на принципиальные отличия. В кино - пишется сценарий, в театре - пьеса. В кино - режиссер делает раскадровку, в театре - режиссер пишет экспликацию. В кино - режиссер собирает команду из актеров, художника, оператора и т.д., почти то же самое происходит в театре. Прежде чем снять определенные сцены в кино режиссер репетирует с актерами, затем снимает, дублирует пока не получится то, что нужно. В театре режиссер проводит репетиции до тех пор, пока не получится то, что он хочет. А теперь скажите в чем здесь живость? Да, актеры в театре живые и они могут сыграть немного иначе. Но когда они играют иначе, все почему-то становится хуже по мнению того же режиссера.

В своей практике я столкнулся с тем, что работать со старой техникой не получается. В интерактивном театре бывает необходимость в том, чтобы актер в середине спектакля смог сделать импровизацию и даже изменить сюжет. Но актер бывает к этому не готов, потому что он привык заучивать текст и теряется, когда что-то идет не так. И чаще всего актеры не готовы к непосредственному участию зрителей в постановке.

Я стал думать об этом и мне открылся новый путь. Как бы много мы не говорили о разных школах актерского мастерства, игры, техники, в основе лежит одна истина - от актера требуют, чтобы у него было пластичное тело, он мог управлять своими эмоциями, своей речью и мог нормально мыслить. Это универсальные вещи, именно этим ни одна школа от другой не отличается. И я начал разрабатывать технику спонтанной актерской игры.

Чтобы достичь этих требований, наши актеры учатся новой технике. В первую очередь мы прорабатываем контакт со зрителем. Не только, чтобы актер был готов к любой реакции зрителей, а чтобы он сумел грамотно вывести на контакт зрителей. Нельзя проявлять агрессию по отношению к зрителю, актер должен вызвать доверие. Он должен сыграть так, чтобы не вступая в личную комфортную зону зрителя, он сам вышел из этой зоны и захотел участвовать в действии. Ты можешь зайти в личное пространство зрителя, но только с его разрешения.

Мы начали разрабатывать свои собственные упражнения, с помощью которых актеры должны перебороть психологический барьер внутри себя. В отличие от роли в обычном спектакле здесь нужна огромная трата психологической энергии. За основу мы взяли желание театрального режиссера Ежи Гротовского о создании "Святого Актера", который заключает в себе и режиссера, и драматурга, и художника. То есть мы возвращаемся к корням театра. Не к древней Греции, а шаманским ритуалам. Ведь шаман показывал не спектакль, он проводил ритуал, в котором участвовали все, там не было зрителей.

За основу этой техники я взял джаз. Ведь что такое джаз? Определенная музыкальная пьеса с импровизациями. Истинный любитель джаза никогда не будет слушать альбом, он будет ходить на концерты, потому что то, что происходит на сцене, не повторится уже никогда. Это и есть основа театра, это - живой процесс.

Мы разрабатываем определенные механизмы, которые помогут актеру вовлечь зрителя в эту игру. Основной принцип методики взят из лингвистики. Субъект, объект, действие. Этот же принцип или по наитию, либо на интуитивном уровне, или же заведомо зная, практикуют почти все "актерские школы".

Во всех сферах есть определенные принципы, которые обучают необходимым навыкам, но почему-то у нас нет четкой инструкции. Актеру говорят "ты должен загореться душой", а как это сделать не говорят. Это как научить человека водить автомобиль, сказав ему "ты должен гореть желанием завести этот автомобиль", но как его заводят не сказать. Когда ты хочешь, чтобы актер тебя понял, надо говорить простым языком. Если ты объясняешь ему то, что он должен сделать непонятными заумными фразами, значит, ты сам не понимаешь, чего хочешь.

Франгиз Агаларова