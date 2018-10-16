Грань между зрителем и актером стерта – В Азербайджане появился первый интерактивный театр dOM theatre - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

В Азербайджанском музее ковра 20 октября в очередной раз состоится показ спектакля "Limbo".

Спектакль, поставленный новым театром dOM theatre при поддержке Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) на основе пьесы, написанной Исмаилом Имановым, уже несколько раз был вынесен на зрительский суд и каждый раз вызывал восторг.

Темой спектакля являются беженцы, оказавшиеся в одном лагере, но зрительский интерес вызвала не только важность этой темы, а стиль подачи, который позволил каждому из зрителей не только прочувствовать переживания героев, но и стать частью спектакля. Именно интерактивный стиль этой пьесы, который стал основным для всех постановок данного театра, вызвал большой интерес публики и оставил незабываемые впечатления от пережитого действия.

Спектакль "Limbo" будет также показан 3, 17 ноября и 1 декабря в 19:00 в Музее ковра. Вход свободный.

О том, как создавался театр и какие спектакли уже успел представить бакинской публике, в интервью Day.Az рассказал учредитель dOM theatre, бывший директор Государственного театра YUĞ Тарлан Расулов.

Кадр со спектакля "Limbo"

dOM theatre был создан в 2016 году. Одним из наших первых проектов было создание Общинного театра для людей с инвалидностью. Показательное выступление-презентация этого коллектива состоялось на сцене Театра кукол. Следующий проект совместно с Actors Agency был спектакль "Error", на котором впервые была опробована новая актёрская техника.

У нашего театра нет своей площадки и скорее всего не будет. Потому что иметь свою площадку для театра - почти что смерть, стены ограничивают театр. У нас есть поддержка со стороны Творческого центра ASMART, Союза Театральных Деятелей, Actors Agency и Центра современного искусства YARAT. У нас также пока нет концепции иметь постоянную труппу, постоянный контингент. Актеров мы отбираем от проекта к проекту. Также мы создали творческую платформу Polygon, куда собрались любители, которые хотят стать актерами, и некоторые из них были задействованы в спектакле "Limbo".

Занятия в творческой платформе Polygon

Polygon был создан в этом году и является проектом нашего dOM theatre. Именно здесь мы разрабатываем новую актерскую технику спонтанной игры. А первый спектакль, который можно назвать неким отчётным выпуском первого этапа нашего проекта Polygon, был показан в Центре YARAT. Это был спектакль-выставка под названием "Şağ", в рамках которого в разных частях одного зала одновременно показывались три маленьких спектакля, замыкающихся в себе. Актеры в этих спектаклях менялись между собой, то есть один актёр переходил в другую постановку, другой в третью, и каждый из этих маленьких спектаклей был зациклен на себе. Цель была играть спектакль до тех пор, пока все зрители не будут вовлечены в процесс. И через 45 минут все актеры, которые играли в спектакле, стояли в стороне, а уже зрители играли эти маленькие спектакли вместо них. Идею этого спектакля я предложил поэтессе-публицисту Севиндж Чылгын, и она написала короткие пьесы к нему.

Кадр со спектакля "Error"

Мы планируем развивать технику спонтанной игры, потому что это не просто новая техника актерского исполнения, это ещё и особое отношение к театру вообще. Театр определяется тем, что всегда есть зритель и есть актер. То есть кто-то всегда наблюдает действие. Даже если взять спектакль с отсутствием "четвертой стены", сколько раз его можно посмотреть? Сюжет ведь повторяется. А я хочу сделать так, чтобы один и тот же спектакль хотелось смотреть хоть 10 раз. И каждый раз он был разный, совершенно разный, потому что, выходя на сцену, актёр, как и зритель, не будет знать, как действие будет развиваться дальше.

Творческая платформа "Polygon" планировалась как площадка для проверки всех возможных начинаний, где любой молодой режиссёр может опробовать свои идеи. Мы только недавно запустили этот проект, и я надеюсь, что в будущем сюда будут приходить творческие люди с разными взглядами, с совершенно разными концепциями. И мы будем стараться создавать условия для их самовыражения.

Кадр со спектакля "Şağ"

Есть более 20 видов интерактивного театра, но он не достаточно известен и исследован у нас и вообще во многих странах СНГ. В некоторых спектаклях иногда используют элементы интерактивности, но ставить полноценный интерактивный спектакль не так просто, как кажется, на первый взгляд.

Актёр здесь не имеет права принуждать зрителя принять участие в спектакле, он должен сделать так, чтобы зритель сам захотел вовлечься в действие. Конечно, многие из наших зрителей бывают немного скованы, так как боятся помешать ходу спектакля, но все равно думаю, что они привыкнут. И интерактивность меняет отношение к театру не только у зрителей, но и у профессионалов. Актёр в таком спектакле должен быть готов к любой ситуации, в зависимости от того, как отреагирует зритель на то или иное слово или действие, а это не известно даже самому зрителю. Это невозможно предугадать, значит актеру нужно быть готовым к импровизации, спонтанной игре, переигрыванию любой ситуации в свою пользу.

Спустя буквально 2 месяца работы с актёрами-любителями, даже самые замкнутые из них начали проявлять особую активность и перестали каждый раз неуверенно спрашивать о том, как и что им делать на сцене. Теперь им достаточно сказать, чтобы выходили на произвольную "сцену" - обычно, это центр зала или комнаты, и после нескольких уточнений они показывают свою произвольную программу и играют.

Франгиз Агаларова