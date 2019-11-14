На малой сцене Азербайджанского государственного театра юного зрителя интерактивный театр dOM theatre представил свой новый иммерсивный спектакль "Собрание" ("İclas").

О том, как создавался dOM theatre и какие спектакли уже успел представить бакинской публике, мы уже рассказывали в интервью Day.Az с учредителем театра, бывшим директором Государственного театра YUĞ Тарланом Расуловым.

Очередной спектакль, созданный по правилам иммерсивного театра, режиссером-постановщиком Тарланом Расуловым, режиссером Парвизом Мамедовым и автором сценария Исмаилом Иманом, вновь удивил бакинских театралов.

Получившим приглашение на спектакль было ясно, что dOM theatre приготовил нечто необычное. Заходя в зал, зритель утверждался в этом мнении. Еще до начала спектакля актеры начали работу, сделав "Собрание" настоящим. Они стали педагогами, а зрители родителями, которые собрались в ТЮЗе потому что "в школьном актовом зале идет ремонт". Организовала собрание педагог английского Фидан Агаева (Дениз Таджеддин). Причина - проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками и преподавателями, с которыми столкнулась ученица 8А класса Айсель Амирова.

В "Собрании" приняли участие директор школы, которую сыграла заслуженная артистка Азербайджана Ягут Пашазаде, педагоги, в роли которых выступили заслуженный артист Азербайджана Гасым Наги, актеры Тогрул Камалов, Лейла Бабаева, а также председатель родительского совета, в роли которого был Ниджат Гасымзаде, секретарь союза молодежи, которого сыграл Тарлан Али, представитель союза учеников, в роли которого выступил Эльвин Мамедов.

Сначала темой обсуждения коллектива стали отношения Айсель с одноклассниками, затем поведение Фидан, которую некоторые учителя и даже зрители посчитали недостойной статуса педагога.

Ведомые актерами зрители переходили с одной темы на другую, и уже не стесняясь выражали собственное мнение. Спустя некоторое время зрители, словно на настоящем родительском собрании, выступали с требованиями к директору, призывая ее к ответственности за все происходящее в школе.

Актеры же продемонстрировали высокий профессионализм. Играть подобные спектакли невероятно сложно, так как ты не знаешь какой будет реакция зрителя, с которым ты вступаешь в контакт, и оттого не знаешь каким может стать финал спектакля.

Здесь он стал трагичным. Пока зрители и "педагоги" обсуждали школьные и ментальные проблемы, пришла новость о том, что жизнь ученицы 8А класса трагически прервалась. Все, и "педагоги" и "родители" были в замешательстве. Казалось, такого исхода событий никто не ждал.

Когда же ученица, в роли которой выступила Амина Мамедова, прочла с дрожью в голосе монолог, зрители подумали, что это самое драматичное, что случилось за этот вечер. Но их ждало горькое разочарование.

Выступив с речью после продолжительных оваций зрителей, Тарлан Расулов признался, что у спектакля был иной сюжет, но, к сожалению, все пошло не по сценарию.

Ф. Агаларова