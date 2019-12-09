Известный украинский композитор, народный артист Украины, лауреат Государственной премии Украины им.А.Довженко, член Национального союза кинематографистов Украины и Национального союза композиторов Украины Владимир Губа создал авторскую композицию "По мотивам произведений Насими".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, впервые он представил своё произведение публике на презентации сборника произведений Насими "І шляхом Істини постав я сам..." в Киеве. Тогда Владимир Петрович Губа исполнил на фортепиано авторскую композицию "По мотивам произведений Насими" и высказал готовность написать цикл вокальных произведений на стихи Насими.

Стоит отметить, что композитор написал музыку к более 150 кинофильмов, среди которых "Олеся", "Каштанка", "Всюду есть небо", "Кто вернётся - долюбит", "Хлеб детства моего", "Завтра начинается сегодня", "Даниил - князь Галицкий" и многие другие.

"Очень важно, что творчество великого азербайджанского поэта и мыслителя Насими не только популяризируется в Украине, но и влияет на другие разные виды искусства в нашей стране. Например, вдохновлённые поэзией Насими украинские художники Богдан Родюк-Чекан и Инна Саутина создали серию иллюстраций по мотивам творчества Насими. А сейчас выдающийся украинский композитор Владимир Губа создал произведение по мотивам произведений Насими. Я думаю, это в который раз подтверждает важность продвижения азербайджанской культуры в Украине - украинцы, как простые читатели, так и выдающиеся деятели культуры с большим интересом воспринимают новую информацию об азербайджанской культуре и переосмысливают ее в Украине. Очень важно и дальше развивать культурный, литературный процесс между нашими странами, ведь древняя, богатая культура наших народов несёт в себе важные истины, которые как никогда актуальны в наше время",- отметила член Бакинского международного центра мультикультурализма Марина Гончарук.