Бакинские международные дни джаза - концерт ансамбля "Гая"

В рамках Бакинских международных дней джаза, организованных Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, состоялся концерт Государственного ансамбля "Гая" под названием "Джазовые импровизации", сообщает Day.Az.

Выступившая на открытии на сцене Международного центра мугама директор Государственного ансамбля "Гая" Туран Мамедалиева рассказала об истории джаза в стране и программе, приуроченной к Международному дню джаза.

Концертная программа "Джазовые импровизации" началась с исполнения фантазии на темы музыкальной комедии великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан", к которой обращались многие джазовые исполнители и коллективы Азербайджана. Еще в 1970-е годы легендарным квартетом "Гая" по мотивам музыкальных комедий Узеира Гаджибейли были поставлены театральные сценки джазово-эстрадного импровизационного характера. С 2015 года директор Государственного ансамбля "Гая", народный артист Рауф Бабаев начал работу над проектом "Аршин мал алан". Задумав этот проект в виде мюзикла, он сам работал над хоровыми и вокальными номерами, а аранжировку инструментальных номеров поручил участнику ансамбля, композитору и аранжировщику Назиму Ахмедову. К сожалению, презентация проекта была отложена из-за пандемии и смерти Рауфа Бабаева и состоялась несколько лет спустя - в январе 2024 года.

Мелодии, исполненные в джазовом и эстрадном стиле - ария Аскера, ариетта Гюльчохры, хоры девушек, дуэт Вели и Телли, дуэт Аскера и Сулеймана вызвали особый восторг слушателей.

Зрителям было также представлено исполнение а капелла и под аккомпанемент композиций на основе известных джазовых и эстрадных стандартов. Среди них дуэт It had to be you (Гюнай Ахмедова и Джахангир Паришани), произведения, исполненные a capella "İllər ötsə də", "В стиле Баха", "Осенние листья" В.Косма, "Ночь в Тунисе" Д.Гиллеспи, "Don't mean a thing" Д.Эллингтона и другие композиции, заслужив восторженные аплодисменты слушателей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

