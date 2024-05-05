В Баку состоялась конференция на тему "Почему искусство важно?" - ФОТО
В Азербайджанском государственном университете культуры и искусств в рамках проекта "Платформа развития студентов", осуществляемого Центральным филиалом карьеры Государственного агентства занятости Азербайджана, состоялась конференция на тему "Почему искусство важно?", сообщает Day.Az.
В конференции в качестве спикеров приняли участие теле-радиоведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери, главный редактор киностудии "Азербайджанфильм", кинорежиссер и киновед, заслуженный деятель искусств Аяз Салаев, искусствовед - блогер Тейюба Гейдарова.
На конференции состоялся обмен мнениями спикеров по темам, касающимся возможностей трудоустройства студентов, обучающихся в области искусства, существующих возможностей на рынке труда в этой области, государственной поддержки, а также философских подходов к искусству.
По итогам конференции была проведена дискуссионная сессия, спикеры ответили на вопросы студентов.
Фото - Кямран Багиров.
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