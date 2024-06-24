В Баку состоится премьера спектакля "Женитьба Фигаро"

Коллектив Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя 29 и 30 июня представит премьеру спектакля "Женитьба Фигаро", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен заслуженным артистом, режиссером Ниджатом Казымовым по пьесе французского драматурга Пьера де Бомарше.

Художник-постановщик спектакля - Мустафа Мустафаев, над музыкальным оформлением работал Заур Рашидов. Отметим, что в постановке звучит музыка из оперы-буфф "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта.

В спектакле заняты заслуженные артисты Кямаля Музаффар, Ильхам Асадов, Расим Джафар, Севиндж Рзаева, Эльнур Гусейнов, актеры Манаф Дадашев, Сянан Казымов, Бахрам Гасанов, Зульфия Алгусейнова, Гюнель Мамедова, Айдан Гасанзаде, Тахмина Мамедова, Эльшан Шихалиев, Джейхун Мамедов, Фарида Гурбанова, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов, Рамиль Мамедов, Анар Сейфуллаев, Анар Сафиев, Айдын Демиров, Матлеб Абушов, Ильхан Садыгов, Тахир Исмаилов.

Действие разворачивается в день свадьбы Фигаро и очаровательной Сюзанны. Фигаро и Сюзанна счастливы предстоящим браком, но на пути к счастью стоят трудности, которые влюбленным приходится преодолевать. А самая большая неприятность - ухаживания графа за Сюзанной. Графу наскучила семейная жизнь, вот и упал его взор на Сюзанну, которая любит только своего Фигаро.

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