С 5 апреля 2019 года авиакомпания "Уральские авиалинии" начинает прямые перелеты по маршруту Самара - Баку - Самара. Рейсы У6-2777/2778 будут выполняться на современных и комфортабельных самолетах Airbus А320 по пятницам. Вылет из Самары намечен на 13.10, обратный из столицы Азербайджана - в 16.45. Как передает Day.Az, об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Минимальный тариф в одну сторону составит от 7 250 рублей (или 97 евро) с учетом всех сборов. Приобрести билеты можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр или в авиакассах.

Отдых в Баку придется по душе всем члены семьи. В столице Азербайджана можно полюбоваться на Пламенные башни, посетить Центр Гейдара Алиева, Музей ковров или попытаться разгадать тайну Девичей башни. Интересно будет осматривать достопримечательности, сидя в "баклажанчиках" - классических британских кэбах, окрашенных в насыщенный фиолетовый цвет.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года услугами перевозчика воспользовались 9 000 579 человек (+13% к показателям 2017 года). Более чем на 200 направлениях работают 47 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 16 А321 и 7 А319).