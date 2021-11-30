Названа причина задержки рейса Баку-Нахчыван

Авиарейс Баку-Нахчыван задерживается из-за густого тумана в нахчыванском аэропорту, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на AZAL.

Рейсы J2-251 и J2-253 будут выполнены сразу после улучшения погодных условий в аэропорту Нахчывана.

"По правилам авиакомпании, в случае необходимости пассажиры задержанных рейсов, которые ожидают вылета в аэропорту, будут обеспечены едой и напитками", - говорится в сообщении.