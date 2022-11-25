Турция предлагает продлить маршрут «Восточного экспресса» до Баку

Турция предлагает продлить маршрут железнодорожного "Восточного экспресса", курсирующего между Анкарой и Карсом, до Баку.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на заседании министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана в Актау, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, с вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) возросла значимость не только перевозки грузов, но пассажирских перевозок. "Во время недавнего визита в Грузию, я предложил господину Рашаду Набиеву [министру транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана] продлить линию пассажирских перевозок до Баку", - сообщил Караисмаилоглу.

Глава Минтранса Турции отметил, что недавно в адрес Анкары поступила заявка от одного из членов Ассоциации сотрудничества железных дорог Чехии, где предлагают уже к 2024 году наладить туристические перевозки, начиная от Чехии и до Казахстана (маршрут - Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Турция, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан).

"Хотелось бы подчеркнуть, что необходимо приложить больше усилий для устранения преград в данном направлении", - сказал Караисмаилоглу.

Караисмаилоглу предложил также создать Совместный координационный совет по автомобильным перевозкам в зоне Организации тюркских государств. Министр коснулся и о значимости идеи открытия "Зангезурского коридора". "Считаем, что с открытием "Зангезурского коридора", и завершением строительства ж/д Нахчыван-Карс, как продолжения данного коридора транспортные связи между нашими странами активизируются", - отметил он.