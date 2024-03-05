Нидерландский банк ING прогнозирует ускорение роста азербайджанской экономики

Крупнейшая нидерландская банковская группа ING прогнозирует значительное ускорение экономического роста в Азербайджане в первой четверти 2024 года, которое составит 4 процента.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на аналитический департамент группы ING, это эквивалентно увеличению на 2.7 процентов по сравнению с прогнозируемым ростом на 1.3 процента в четвертой четверти 2023 года.

По итогам 2024 года нидерландский гигант проецирует рост азербайджанской экономики, эквивалентный 2.5 процентам.

Отметим, что ING ожидает улучшения динамики роста в 2025 году, и по итогам года прогнозируется рост экономики на 2.7 процента.

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