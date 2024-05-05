Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Власти Казахстана решили еще на шесть месяцев продлить введенный осенью 2023 года запрет на вывоз с территории республики сжиженного нефтяного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в приказе министерства энергетики.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе, который вступит в силу 14 мая.

Исключение сделано, в частности, для вывоза товаров, произведенных или переработанных из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, а также для транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Казахстана.

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