В Турции заявили, что смогут экспортировать в Европу газ из России и Азербайджана

Принятие парламентом Турции законопроекта, позволяющего продавать импортируемый республикой сжиженный природный газ (СПГ), позволит ей быстро поставлять в Европу дополнительные объемы энергоносителей из России и Азербайджана. Об этом заявил глава турецкой ассоциации поставщиков природного газа Яшар Арслан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сможем быстро доставлять излишки природного газа, которые могут возникнуть, особенно в России и Азербайджане. Думаю, что в ближайшие годы имеющиеся контракты по импорту, рост производственных мощностей на месторождениях природного газа, а также сжижение газа с возможных новых месторождений в Средиземном и Черном морях улучшат возможности торговли Турции с соседями, прежде всего со странами Восточной Европы", - сказал Арслан, высказывания которого приводит газета Yeni afak. Он комментировал принятый 2 мая парламентом документ, который укрепил законодательную базу Турции по ее превращению в международный газовый хаб.

По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в прошлом году она импортировала 50,5 млрд куб. м природного газа, из них порядка 30% в виде СПГ. "По нашим оценкам, в предстоящий период этот объем вырастет до 40%", - отметил Арслан. Он также сообщил, что в 2025-2027 годах истекает срок действия ежегодных контрактов на поставку 36,1 млрд куб. м газа в Турцию по трубопроводам. "Думаю, что будет создана благоприятная почва для возобновления существующих контрактов", - подчеркнул глава ассоциации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!