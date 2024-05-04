Азербайджан планирует привлечь средства на проекты для усовершенствования железнодорожной транспортной инфраструктуры

Предполагается привлечение средств на проекты для усовершенствования железнодорожной транспортной инфраструктуры Азербайджана.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в субботу в кулуарах ежегодного собрания АБР министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

"Проекты Азербайджана с Азиатским банком развития охватывают ряд секторов. Это и проекты мобильности, и проекты инфраструктуры, речь идет в основном о транспортной инфраструктуре. Предполагается привлечение денег на определенные проекты для усовершенствования железнодорожной транспортной инфраструктуры, цифровизации железнодорожного транспорта в Азербайджане и управления этими процессами", - сказал он.

Говоря о привлечении средств для расширения Трансадриатического трубопровода (TAP), Шарифов отметил, что как государство Азербайджан в этом процессе активно не участвует.

"Мы считаем, что в этом проекте достаточно богатые акционеры. Проект работает, приносит деньги, наверное, они сами смогут привлечь средства без государственной поддержки, без государственного участия", - добавил он.

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