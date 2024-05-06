"Неделя карьеры", проведенная при генеральном спонсорстве ABB в Университете ADA, успешно завершилась. В течение недели более 137 организаций приняли участие в мероприятии. Различные бизнес-структуры, включая ABB, организовали презентации для студентов и выпускников, информируя их о текущих карьерных возможностях в нашей стране. Неделя закончилась карьерной выставкой, где студенты и выпускники могли напрямую общаться с представителями HR партнёрских организаций и узнавать о доступных вакансиях, а также о процедурах подачи заявок и приёма на работу.

В рамках "Недели карьеры" было выбрано 10 студентов, которые получили возможность пройти стажировку в ABB. За активное спонсорство и поддержку карьерных мероприятий ABB была вручена награда от ADA.

Целью таких проектов является предоставление студентам и выпускникам информации о рынке труда и карьерных возможностях. ABB, стремясь быть лучшим работодателем в секторе, активно поддерживает подобные инициативы.

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