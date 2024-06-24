Masdar окажет поддержку успешному проведению COP29 в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

Компания Masdar намерена вместе с делегацией ОАЭ принять участие в COP29 и надеется оказать поддержку Азербайджану в ее успешном проведении.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала глава отдела развития и инвестиций в регионе СНГ компании Masdar Марьям Аль Мазруи.

"Каждая инициатива, предпринимаемая Masdar в Азербайджане, способствует достижению национальной цели по утроению мощностей в области возобновляемых источников энергии к 2030 году, что соответствует цели страны по достижению 30-процентной мощности в области возобновляемых источников энергии к тому же году. Как часть делегации ОАЭ мы, безусловно, будем с нетерпением ждать своего участия в COP29", - сообщила она.

Говоря о возможности заключения новых сделок между Азербайджаном и Masdar в рамках COP, Аль Мазруи отметила, что будет "лично заинтересована в продвижении вперед и подписании дополнительных соглашений" между сторонами.

"Азербайджан является ключевым стратегическим рынком для Masdar. Мы начали переговоры с министерством энергетики в 2018-2019 годах, и на данный момент у нас уже есть один действующий проект. Был запущен проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт, который увенчался большим успехом. Благодаря стратегическому сотрудничеству между Masdar, министерством энергетики Азербайджана и Azerenergy, мы стремимся расширять и развивать этот успех", - подчеркнула представитель компании.

Далее она упомянула, что Masdar планирует реализовать в Азербайджане проект, касающийся систем хранения энергии на аккумуляторных батареях.

"Мы ведем переговоры с министерством энергетики по проекту хранения энергии здесь, в Азербайджане. Мы очень хотим реализовать первый в стране проект по системе хранения энергии на аккумуляторах, который, несомненно, поможет в усилиях по стабилизации электросети. Однако эта инициатива пока находится на начальной стадии", - сказала она.

По словам Аль Мазруи, Masdar является одним из ведущих разработчиков в сфере "зеленой" энергетики и не зависит от технологий.

"Мы сосредоточены на нескольких ключевых разработках в ряде областей, включая солнечную энергетику, гидроэнергетику, наземную и морскую ветроэнергетику. Кроме того, мы рассматриваем вторичные технологии, такие как преобразование отходов в энергию и геотермальные решения.

Таким образом, аккумуляторные батареи хорошо вписываются в общий технологический ландшафт Masdar. Мы придерживаемся открытой позиции по отношению к регионам и технологиям без каких-либо ограничений. Везде, где мы видим возможность осуществить проект, который также соответствует целям страны, мы стремимся инициировать его и продвигать вперед", - пояснила она.

Более того, представитель компании подчеркнула заинтересованность Masdar в технико-экономическом обосновании для ускорения реализации потенциала морской ветроэнергетики на Каспии.

"Развитие оффшорной ветроэнергетики на Каспии является частью первой фазы соглашения о развитии возобновляемых источников энергии в Азербайджане, и в настоящее время ведутся технико-экономические обоснования. Как только у нас появится ясность, мы договоримся с правительством о следующих шагах по развитию морской ветроэнергетики и экологически чистого водорода", - сказала она.

Аль Мазруи отметила, что различные девелоперы и инвесторы проявляют значительный интерес к использованию огромного потенциала морской ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспия, который оценивается в 157 ГВт.

"Однако морская ветроэнергетика более сложна по сравнению с солнечной и береговой ветроэнергетикой. Логистика, цепочка поставок и технические оценки требуют больших затрат. Таким образом, жизненный цикл разработки ветряной энергии на море значительно длиннее, а это означает, что для реализации такого проекта потребуется некоторое время", - пояснила она.

Марьям Аль Мазруи напомнила, что в 2022 году Masdar подписала два соглашения с Азербайджаном в городе Шуша, охватывающих программу по внедрению ВИЭ мощностью 10 ГВт.

"Мы планируем реализовать соглашение в два этапа - первая фаза в 4 ГВт и вторая в 6 ГВт. Первая фаза включает в себя 1 ГВт наземной ветроэнергетики, 1 ГВт солнечной энергии и 2 ГВт морской ветроэнергетики и потенциал использования "зеленого" водорода. Этот этап уже охватывает два проекта по производству солнечных фотоэлектрических установок и один проект по производству наземной ветроэнергетики: Билясуварскую солнечную электростанцию мощностью 445 МВт, солнечную электростанцию "Нефтчала" мощностью 315 МВт и ветровую электростанцию Абшерон-Гарадаг мощностью 240 МВт. На этом этапе мы подписали основные проектные соглашения, включая PPA, CCA, соглашение о землепользовании и инвестиционное соглашение. Мы планируем ускорить разработку и завершить строительство этих объектов, чтобы оправдать ожидания руководства страны. Сейчас мы продвигаем разработку следующего этапа проекта на суше и изучаем техническую осуществимость использования экологически чистого водорода и потенциал на шельфе. Работа продолжается. Я бы сказала, что она будет завершена очень скоро. Что касается реализации конкретных проектов, то это будет зависеть от результатов исследования. Итак, как только мы получим четкий результат, у нас будет четкий план его реализации", - добавила она.

Далее Марьям Аль Мазруи рассказала, что у Masdar также очень обширное портфолио в Центральной Азии.

"Особенно в Узбекистане, где у нас самый большой портфель проектов Masdar в регионе. Азербайджан занимает второе место с проектами мощностью 1,2 ГВт, включая проект мощностью 230 МВт. Мы также активно работаем в Казахстане, где подписали соглашения на 1 ГВт и начали с 500 МВт на суше. Кроме того, мы разрабатываем проект солнечной энергетики мощностью 100 МВт в Грузии", - уточнила она.

В частности, компания Masdar в настоящее время ведет переговоры с Узбекистаном относительно проекта гидроаккумулирующей гидроэлектростанции, в то время как ведется техническая оценка.

"Что касается гидроаккумулирующих установок, то они помогают стабилизировать сеть эффективнее, чем аккумуляторные батареи, которые имеют меньшую емкость и время автономной работы. Гидроаккумулирующие установки позволяют наращивать мощности и лучше контролировать стабильность сети. Мы ведем прямые переговоры с Узбекистаном и в настоящее время проводим техническую оценку. Как только у нас появится ясность по этому вопросу, мы приступим к реализации проекта", - сообщила она.

По ее словам, текущий портфель проектов Masdar в Узбекистане включает в себя 2 ГВт действующих и строящихся объектов.

"В Узбекистане у нас большой портфель проектов мощностью 2 ГВт для наземной ветроэнергетики, который находится в стадии разработки, и системы аккумуляторного хранения мощностью 1,5 гигаватт-часов. Помимо того, что скоро 2 ГВт возобновляемых источников энергии будут введены в эксплуатацию, мы продолжаем расширять наше присутствие в стране и разрабатывать больше проектов.

Кроме того, продолжаются переговоры между министерством энергетики Кыргызстана и Masdar о дальнейшем освоении возобновляемых источников энергии.

В Кыргызстане мы очень активно занимаемся гидроэнергетикой, а также работаем над проектами в области солнечной энергетики. У нас с ними есть программа на 1 ГВт, начиная с первой фазы проекта по созданию солнечных фотоэлектрических установок. Обсуждения с министерством энергетики Кыргызстана продолжаются", - сказала она.

Марьям Аль Мазруи напомнила, что в прошлом году Masdar подписала соглашение с правительством Кыргызстана совместно с EDF о развитии гидроэнергетики в Кыргызстане.

"Обсуждения с правительством продолжаются. Как вы, наверное, знаете, развитие гидроэнергетики занимает больше времени, чем проекты по солнечной и ветровой энергетике. Однако мы проводим необходимые исследования и надеемся, что они принесут свои плоды. Сроки будут зависеть от прогресса наших обсуждений с правительством Кыргызстана", - заключила она.

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