Диетолог назвал полезное для сердца масло

Кокосовое масло может быть полезно для сердца, рассказала "Газете.Ru" врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева, передает Day.Az.

"Кокосовое масло содержит среднецепочечные жирные кислоты, что делает его полезным. Было опубликовано исследование, в котором описывалось использование добавки под названием Трикаприн. Эта добавка, обнаруженная в кокосовом масле, оказывает оздоравливающее действие на сердечные клетки, улучшая липидный обмен и предотвращая кардиомиопатию. Кардиомиопатия характеризуется накоплением избыточного количества триглицеридов(жиров) в кардиомиоцитах, что может привести к тяжелой кардиопатии и сердечной недостаточности. Исследования показали, что добавление Трикаприна в добавки улучшило показатели сердечной деятельности и частично снизило сердечную недостаточность у таких пациентов", - объяснила Солнцева.

Однако в нем содержится большое количество насыщенных жиров, поэтому важно помнить о его ограниченном потреблении.

"Избыток насыщенных жиров может привести к нежелательным последствиям и развитию таких заболеваний, как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт и инсульт). Однако стоит отметить, что сливочное масло также содержит полезные полиненасыщенные жиры, поэтому полностью от него отказываться не нужно. Но лучше сократить его потребление", - объяснила Солнцева.