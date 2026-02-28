Назван самый вредный для обмена веществ тип диеты

Жировые диеты сильнее ухудшают метаболическое здоровье и функцию печени по сравнению с высокоуглеводными. К такому выводу пришли ученые из Департамента нутрициологии Университета штата Пенсильвания. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition (JN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение 16 недель исследователи сравнивали влияние четырех типов рациона на здоровье мышей. Первую группу грызунов посадили на диету с высоким содержанием жиров без резкого сокращения доли других питательных веществ (40% жиров и 42% углеводов), вторую - на высокоуглеводное питание. Третья группа придерживалась кетогенной диеты (81% жиров и 1% углеводов), а четвертая питалась стандартным кормом с цельными злаками.

Во всех экспериментальных диетах доля белка была одинаковой - она составляла около 18% от общего суточного числа калорий, различалось только соотношение жиров и углеводов.

Кетогенная диета и рацион с высоким содержанием жиров привели к наиболее выраженным негативным последствиям. Вес мышей на этих диетах за время эксперимента удвоился. У животных также ухудшилась толерантность к глюкозе, повысился уровень триглицеридов и усилилось системное воспаление. Повреждение печени и рост уровня сахара в крови фиксировались уже через две недели после начала питания.

У животных на кето-диете также развились жировые отложения в печени и активировались гены, связанные с воспалением и рубцеванием тканей. По словам ученых, такие изменения указывают на выраженную нагрузку на печень и метаболизм.

Диета с высоким содержанием рафинированных углеводов (70% углеводов и 11% жиров) тоже не считалась здоровой, однако наносила печени меньший вред, чем жировые рационы. Лучшие показатели продемонстрировали мыши, получавшие стандартный корм на основе цельных злаков: они набрали меньше всего веса и сохранили нормальные метаболические параметры.

Авторы отмечают, что метаболизм мышей отличается от человеческого, однако полученные данные указывают на потенциальные риски диет с очень высоким содержанием жиров, особенно при их длительном применении без медицинского контроля.