Простой способ усилить пользу помидоров — следует подавать с этим фруктом

В правильных гастрономических сочетаниях польза всех продуктов удваивается.

Помидоры чрезвычайно полезны, однако специалисты по питанию уверяют, что в большинстве блюд их потенциал раскрывается не на максимум.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Чем полезны помидоры?

Помидоры - один из самых доступных и при этом недооцененных плодов. Из них человек получает витамин С для поддержки иммунитета, калий, необходимый для регуляции давления, фолаты для нервной системы, клетчатку и каротиноиды, выполняющие функции антиоксидантов.

С чем нужно есть помидоры?

Помидоры богаты ликопином и бета-каротином, антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца, кожи и сосудов. Вот только эти вещества жирорастворимые, то есть без жиров усваиваются значительно хуже.

В связи с этим эксперты издания VeryWell Health предложили совмещать употребление томатов с авокадо. Полезные жиры авокадо помогают каротиноидам "попасть" в кровоток и выполнить свое предназначение.

В соцсетях также часто утверждают, что помидоры нельзя сочетать в одном салате с огурцами. Нутрициолог Виктория Вишнякова в беседе с "Едим Дома" назвала это мифом.

Присутствие в огурцах фермента аскорбиназы, который якобы мешает усвоению витамина C из томатов, не оказывает значимого влияния на питание и здоровье.

"Это не больше, чем очень старый миф родом из 19-го века. Можно есть помидоры с огурцами, огурцы с абрикосами, свинину с помидорами . Можно пробовать любые сочетания, которые придут в голову", - уточнила эксперт.

Нужно ли готовить помидоры?

Зато наука доказала, что ликопин проще усваивается из термически обработанных томатов. Можно использовать помидоры для соусов, паст, горячих блюд и супов, а в дополнение к ним подавать тост с авокадо или свежий овощной салат.