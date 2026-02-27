Завтрак должен быть белковым, чтобы зарядиться от него энергией и не страдать от голода вплоть до обеда.

На завтрак советуют есть кашу, но при этом также советуют не забывать про белок. Многие вмешивают в крупу протеиновый порошок - увы, он часто делает кашу слишком сладкой и густой. Я нашла более простой вариант: добавляю в овсянку яичные белки, как советовали эксперты издания Good Housekeeping.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Есть ли в овсянке белок?

Из всех каш овсянка больше всего подходит для завтрака, ведь в ней много клетчатки, витаминов группы В, сложных углеводов, магния, цинка и фосфора. Белки в ней присутствуют в незначительном количестве.

Почему яичный белок улучшает кашу?

Яичные белки не имеют выраженного вкуса, легко соединяются с готовой кашей и даже усиливаю ее кремовую текстуру. Если взять 2-3 яичных белка, то на порцию выйдет от 15 г белка как нутриента.

Как добавить белки в овсянку?

Ингредиенты:

овсяные хлопья - 1/2 стакана;

вода или растительное молоко - 1/2-1 стакан;

жидкие яичные белки - 1/2 стакана;

соль - щепотка;

прочие добавки - по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте овсянку, жидкость и соль. Приготовьте кашу в микроволновке или на плите до готовности.

Добавьте к овсянке жидкие яичные белки и тщательно перемешайте. Готовьте еще около 1 минуты, пока белки не схватятся и каша не станет густой.

Перед подачей добавьте ягоды, банан, мед или ореховую пасту.