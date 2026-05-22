Три необычных рецепта салата "Цезарь"

Кажется, у "Цезаря" не было и нет единственно правильного рецепта. Кто-то готовит его с курицей, кто-то - с креветками, а некоторые и вовсе заменяют мясо грибами или рыбой.

Ясно то, что главный секрет хорошего "Цезаря" остается неизменным: нужны хрустящие листья и насыщенный соус. Редакция "Едим Дома", взяв во внимание эту формулу, собрала три варианта популярного салата - с беконом, семгой и вешенками, передает Day.Az.

"Цезарь" с беконом и яйцом

Бекон в салатах используют постоянно. Хрустящий и жирный - он делает любой салат более насыщенным, а еще сочетается со всеми без исключения продуктами. В этом варианте в состав также входят яйца.

Ингредиенты:

бекон - 6 ломтиков

яйца - 4 шт.

белый хлеб - 1 кусок

майонез - 6 ст. л.

оливковое масло - 4 ст. л.

лимонный сок - 2 ч. л.

листья салата - 1 пучок

пармезан - 50 г

Как готовим:

Яйца сварите всмятку, бекон обжарьте до хруста. Хлеб подсушите и нарежьте кубиками. Для заправки смешайте майонез, масло, лимонный сок и немного вустерширского соуса. Соедините листья салата, яйца, бекон и сухарики, полейте соусом и посыпьте пармезаном.

"Цезарь" с семгой

"Цезарь" с семгой вы наверняка видели в меню ресторанов рядом с оригинальным. Кулинары "Едим Дома" называют такой салат "сибирской версией", ведь помимо слабосоленой рыбы в составе также обыгрываются кедровые орехи.

Ингредиенты:

семга - 200 г

салат - 100 г

батон - ½ шт.

кедровые орехи - 1 горсть

пармезан - 50 г

перепелиные яйца - 6 шт.

оливковое масло - ⅔ стакана

лимон - ½ шт.

чеснок - 1 зубчик

дижонская горчица - 1 ч. л.

Как готовим:

Подсушите кубики батона в духовке. Для соуса взбейте яйца, лимонный сок, чеснок и горчицу, постепенно вливая масло. Листья салата порвите руками, добавьте рыбу и сухарики. Полейте соусом, посыпьте кедровыми орехами и пармезаном.

"Цезарь" с вешенками, нутом и каперсами

Грибной "Цезарь" понравится тем, кто устал от привычных сочетаний, ведь главную роль в нем отвели вешенкам (даже не шампиньонам!). Обжаренные грибы поддерживают нут и анчоусы из классической пикантной заправки.

Ингредиенты:

вешенки - 300 г

нут - 100 г

салатный микс - 70 г

красный лук - 1 шт.

каперсы - 1 ст. л.

яйца - 2 шт.

анчоусы - 3 шт.

лимон - ½ шт.

горчица - 1 ч. л.

Как готовим:

Нут заранее отварите. Лук и вешенки обжарьте до золотистого цвета, добавьте нут и тимьян. Для заправки взбейте желтки с лимонным соком, анчоусами, горчицей и маслом. Соедините листья салата, грибы, нут и яйца, полейте соусом и добавьте каперсы.

Как сделать соус почти как в оригинальном "Цезаре"?

Не всегда в холодильнике стоит баночка анчоусов, готовая отправиться в соус для домашнего "Цезаря". Кулинары "Едим Дома" посоветовали готовить аналогичную заправку на основе слегка проваренных яиц, оливкового масла, лимонного сока, чеснока и вустерширского соуса.

Для густой текстуры масло вводят очень медленно, постоянно взбивая соус венчиком или блендером. В конце добавляют немного пармезана и свежемолотый перец.