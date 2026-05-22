Три необычных рецепта салата "Цезарь"

Кажется, у "Цезаря" не было и нет единственно правильного рецепта. Кто-то готовит его с курицей, кто-то - с креветками, а некоторые и вовсе заменяют мясо грибами или рыбой.

Ясно то, что главный секрет хорошего "Цезаря" остается неизменным: нужны хрустящие листья и насыщенный соус. Редакция "Едим Дома", взяв во внимание эту формулу, собрала три варианта популярного салата - с беконом, семгой и вешенками, передает Day.Az.

"Цезарь" с беконом и яйцом

Бекон в салатах используют постоянно. Хрустящий и жирный - он делает любой салат более насыщенным, а еще сочетается со всеми без исключения продуктами. В этом варианте в состав также входят яйца.

Ингредиенты:

  • бекон - 6 ломтиков
  • яйца - 4 шт.
  • белый хлеб - 1 кусок
  • майонез - 6 ст. л.
  • оливковое масло - 4 ст. л.
  • лимонный сок - 2 ч. л.
  • листья салата - 1 пучок
  • пармезан - 50 г

Как готовим:

Яйца сварите всмятку, бекон обжарьте до хруста. Хлеб подсушите и нарежьте кубиками. Для заправки смешайте майонез, масло, лимонный сок и немного вустерширского соуса. Соедините листья салата, яйца, бекон и сухарики, полейте соусом и посыпьте пармезаном.

"Цезарь" с семгой

"Цезарь" с семгой вы наверняка видели в меню ресторанов рядом с оригинальным. Кулинары "Едим Дома" называют такой салат "сибирской версией", ведь помимо слабосоленой рыбы в составе также обыгрываются кедровые орехи.

Ингредиенты:

  • семга - 200 г
  • салат - 100 г
  • батон - ½ шт.
  • кедровые орехи - 1 горсть
  • пармезан - 50 г
  • перепелиные яйца - 6 шт.
  • оливковое масло - ⅔ стакана
  • лимон - ½ шт.
  • чеснок - 1 зубчик
  • дижонская горчица - 1 ч. л.

Как готовим:

Подсушите кубики батона в духовке. Для соуса взбейте яйца, лимонный сок, чеснок и горчицу, постепенно вливая масло. Листья салата порвите руками, добавьте рыбу и сухарики. Полейте соусом, посыпьте кедровыми орехами и пармезаном.

"Цезарь" с вешенками, нутом и каперсами

Грибной "Цезарь" понравится тем, кто устал от привычных сочетаний, ведь главную роль в нем отвели вешенкам (даже не шампиньонам!). Обжаренные грибы поддерживают нут и анчоусы из классической пикантной заправки.

Ингредиенты:

  • вешенки - 300 г
  • нут - 100 г
  • салатный микс - 70 г
  • красный лук - 1 шт.
  • каперсы - 1 ст. л.
  • яйца - 2 шт.
  • анчоусы - 3 шт.
  • лимон - ½ шт.
  • горчица - 1 ч. л.

Как готовим:

Нут заранее отварите. Лук и вешенки обжарьте до золотистого цвета, добавьте нут и тимьян. Для заправки взбейте желтки с лимонным соком, анчоусами, горчицей и маслом. Соедините листья салата, грибы, нут и яйца, полейте соусом и добавьте каперсы.

Как сделать соус почти как в оригинальном "Цезаре"?

Не всегда в холодильнике стоит баночка анчоусов, готовая отправиться в соус для домашнего "Цезаря". Кулинары "Едим Дома" посоветовали готовить аналогичную заправку на основе слегка проваренных яиц, оливкового масла, лимонного сока, чеснока и вустерширского соуса.

Для густой текстуры масло вводят очень медленно, постоянно взбивая соус венчиком или блендером. В конце добавляют немного пармезана и свежемолотый перец.