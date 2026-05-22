Шефы предложили альтернативу грибному жульену
Сливки и сыр превращают сезонный овощ в полноценный горячий ужин: для него понадобятся только кабачки.
Кабачки с мая по сентябрь добавляют почти во все блюда, но жульен из них для пробовали немногие. Как передает Day.Az, между тем молодой кабачок, по словам кулинаров "Едим Дома", чудно уживается в сливочных запеканках на мотив жульена.
"А это отличная идея, грибы заменить кабачком, сочно и очень вкусно", - делились те, кто уже попробовал.
Как приготовить жульен из кабачков?
- Кабачки нарезают соломкой, а лук обжаривают на масле. Затем овощи соединяют вместе и приправляют чесноком.
- Следующим шагом вливают сливки и тушат массу около 15 минут до легкого загустения.
- Готовую основу раскладывают по кокотницам, посыпают сыром с укропом и запекают до румяной корочки.
Зачем сыр смешивают с зеленью?
Для кабачкового жульена рекомендуется заранее смешать тертый сыр и измельченный укроп. Так блюдо лучше пропитается ароматами зелени, а сыр образует сверху румяную корочку, которая и должна быть у настоящего жульена.
Что еще можно добавить к кабачкам?
Состав жульена можно менять под свои вкусы. Можно, как в оригинале, положить в начинку шампиньоны и курицу, а в более "расслабленную" версию - бекон и моцареллу.
