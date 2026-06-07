Диетолог развеяла миф о пользе кваса

Чрезмерное употребление кваса может навредить здоровью. Вопреки представлению о том, что этот напиток полезен, чаще всего он представляет из себя сахарный сироп с дрожжами. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог и диетолог клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Светлана Филатова, передает Day.Az.

По ее словам, от кваса стоит отказаться при подагре, поскольку в нем содержатся пурины, которые могут усугубить течение болезни. Этот напиток также содержит злаки, дрожжи и продукты брожения, поэтому он опасен для аллергиков. В квасе содержится много сахара, поэтому даже для здоровых людей его регулярное употребление - это прямой путь к отрицательным метаболическим изменениям.

"Если вы все же не можете отказаться от кваса, домашний вариант - более предпочтительная альтернатива. Натуральный квас в умеренных количествах (1 стакан в день) может улучшить микрофлору кишечника благодаря живым культурам брожения, а также укрепить нервную систему из-за высокой концентрации витаминов группы B. При изготовлении обязательно контролируйте крепость продукта, поскольку, чем дольше бродит квас и чем больше сахара вы добавляете, тем выше в нем градус. Держать такой натуральный напиток важно исключительно в холодильнике не более 3-5 дней. Пить его лучше после еды, чтобы избежать резкого скачка сахара и брожения в желудке", - посоветовала врач.

По мнению эксперта, лучше всего в жару заменить квас обычной водой.

"Базовая формула для здорового взрослого человека: 30 мл чистой воды на 1 кг идеальной массы тела в сутки. В условиях летней жары, интенсивных тренировок или лихорадки эта норма возрастает до 40-50 мл на килограмм веса, так как организм теряет влагу через пот и дыхание для терморегуляции. Важно отметить, что супы, чай, кофе и тем более сладкий квас в этот объем не входят, поскольку требуют от пищеварительной системы работы по расщеплению", - заявила она.

Как отметила врач, промышленный квас - это жидкий десерт с высоким гликемическим индексом и дрожжевой основой. Он "закисляет" организм, перегружает поджелудочную железу и провоцирует набор веса.

"Домашний квас, при умеренном употреблении (до 200 мл в сутки), может быть полезен для пищеварения. Однако, если ваша цель - сохранить здоровье сосудов, поддержать здоровый метаболизм и продлить молодость, замените любые напитки чистой, слабоминерализованной водой. Это единственный напиток, который действительно нужен вашим клеткам", - резюмировала эксперт.