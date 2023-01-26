Самый мощный компьютер Apple лишат возможности апгрейда

Журналист Bloomberg Марк Гурман на своей странице в Twitter заявил, что следующий Mac Pro будет лишен поддержки внешних видеокарт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В настоящее время Mac с чипами Apple Silicon не поддерживает внешние видеокарты, и вам придется использовать то, что вы купите. Но графический процессор в Mac Pro будет мощным и получит 76 ядер", - заявил Гурман.

Несмотря на то, что Mac Pro получит большой корпус, как и предшественник, в нем нельзя будет добавить не только видеокарту, но и заменить или улучшить память. В связи с этим пользователи в комментариях высказали свое недовольство - такое решение делает бессмысленным концепцию Mac Pro. В модельном ряду компании уже присутствует производительный мини-ПК Mac Studio, в котором также нет возможности апгрейда комплектующих.

Такое ограничение связано с отказом Apple от процессоров Intel в пользу ARM-чипов собственной разработки. Например, последний Mac Pro 2019 года поддерживал внешние видеокарты, в нем была возможность расширения или замены оперативной и основной памяти. В новой версии это будет невозможно, так как память и графический процессор располагаются непосредственно внутри чипа.