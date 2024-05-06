Samsung Knox получила CC Certification за высокие стандарты безопасности на ТВ-моделях 2024 года

Недавно Samsung Electronics объявила о том, что Samsung Knox, надежное решение для обеспечения безопасности, интегрированное в телевизоры 2024 года, получил сертификат General Keys (CC).

Сертификат выделяет три основные функции безопасности Samsung Knox, такие как:

Tizen OS Monitoring: Samsung Knox обнаруживает потенциальные угрозы взлома в режиме реального времени, отмечая несанкционированные изменения в важных подразделениях Tizen OS, которая является основой телевизоров Samsung; Блокировка фишингового веб-сайта: Samsung Knox проверяет веб-страницы, на которые заходят пользователи, заранее блокируя любые фишинговые сайты для защиты пользовательских данных и конфиденциальности; Улучшенная защита персональных данных: Samsung Knox обеспечивает безупречную защиту конфиденциальных персональных данных пользователей через безопасное соединение с Samsung Knox Vault - специализированным процессором для функций безопасности.1

Целью последовательных, строгих и честных стандартов оценки ИТ-продуктов является укрепление доверия к безопасности ИТ-продуктов, сертифицированных с улучшенной оценкой и согласованными стандартами.

1 Эксклюзив для моделей QN900D и QN800D.