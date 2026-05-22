Семьи в Китае получат робота-домохозяйку - ВИДЕО
Китайским семьям бесплатно выдадут роботов-слуг, которые умеют готовить и убираться в доме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
SeeLight S1 называют первым коммерческим ботом, который реально готов быть "домохозяйкой".
Первую партию (объем неизвестен) раздадут бесплатно на тесты уже в 2027, а после "обкатки" начнут продавать за ¥100 000 (почти 25 тыс AZN).
