О том, что в организме появились непрошеные "жильцы", человек может даже не догадываться. А недомогания списывать на различные заболевания, не подозревая об истинных причинах дискомфорта. Глисты отлично маскируются, например, под заболевания печени, желчного пузыря или ЖКТ. Каковы же наиболее частые симптомы, указывающие на наличие у человека глистов?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Потеря веса

Если вы вдруг ни с того ни с сего начали худеть, не меняя образа жизни или питания, стоит обратиться к врачу. Глисты забирают большую часть питательных веществ, попадающих в организм, что приводит к резкой потере веса у человека.

Проблемы с ЖКТ

Нарушение пищеварения, стула, запоры или, напротив, беспричинная диарея также могут свидетельствовать о том, что у вас глисты. Паразиты вызывают раздражение в кишечнике, которое влияет на процесс пищеварения, отсюда и проблемы.

Боли в мышцах и суставах

Симптомы, которые легко принять, например, за признаки артрита, на самом деле могут указывать на наличие в организме паразитов. Боль и ломота в суставах и мышцах может являться иммунной реакцией на присутствие глистов.

Повышенная нервозность, раздражительность, нарушение сна

Гельминты выделяют токсичные вещества, раздражающие центральную нервную систему. Отсюда и вышеперечисленные неприятности.

Усталость и плохое самочувствие

Стоит обратить внимание на постоянную усталость и сонливость. Гельминты высасывают из организма человека практически все полезные вещества, что не может не сказываться на общем самочувствии.

К другим признакам возможного появления глистов также относятся:

зуд в области заднего прохода;

постоянное чувство голода или, напротив, отсутствие аппетита;

скрип зубами во сне;

частое и долго не проходящее вздутие живота;

ухудшение состояния кожи, кожный зуд;

повышение чувствительности к аллергенам.

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