Врач указал на скрытую причину хронической боли в спине

Нарушения сна могут провоцировать развитие хронической боли в спине. Об этой скрытой причине дискомфорта рассказал профессор кафедры нервных болезней Института профессионального образования Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Андрей Данилов.

По словам специалиста, люди годами могут лечить боль в спине с помощью таблеток, уколов и процедур и при этом игнорировать важнейший фактор, мешающий выздоровлению. "Без коррекции сна быстро избавиться от хронической боли в спине или в другом месте очень сложно", - отметил Данилов.

Врач пояснил, что боль и качество сна тесно связаны друг с другом. Профессор уточнил, что во время нормального сна в организме активируются естественные механизмы, которые снижают болевые ощущения. Если сон постоянно плохой, эти системы работают слабее, из-за чего боль может сохраняться дольше и переходить в хроническую форму.

Также Данилов рассказал, что ночью организм запускает процессы восстановления, снижает воспаление и вырабатывает вещества с обезболивающим эффектом. По его словам, хороший сон помогает уменьшить потребность в обезболивающих препаратах и улучшает общее состояние.