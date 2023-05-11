https://news.day.az/officialchronicle/1563253.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась уникальным видео, запечатлевшим великого лидера - ВИДЕО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась уникальным видео, запечатлевшим великого лидера - ВИДЕО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в день 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа поделилась видео, которое было сделано в 1990-х годах.
Как передает Day.Az, на видео, опубликованном на странице Лейлы Алиевой в Instagram, запечатлен великий лидер Гейдар Алиев с семьей.
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