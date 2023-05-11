Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поделилась уникальным видео, запечатлевшим великого лидера

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в день 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа поделилась видео, которое было сделано в 1990-х годах.

Как передает Day.Az, на видео, опубликованном на странице Лейлы Алиевой в Instagram, запечатлен великий лидер Гейдар Алиев с семьей.