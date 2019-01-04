Окопная "правда" армянского министра: агрессия против Азербайджана набирает обороты

И.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян по уже сложившейся традиции посетил одну из воинских частей на юго-западе этой страны и побывал на передовой.

Стоя в окопе рядом с двумя полковниками и одним генералом, Мнацаканян, прищурившись, смотрел через границу на Азербайджан. Он, скорее всего, мысленно "переваривал" последние, ничего хорошего не сулящие ни ему, ни его "боссу" Николу Пашиняну события, среди которых особенно выделялся неудачный визит "уличного предводителя" в Москву. Мнацакаян, внимательно разглядывая указательный палец бубнящего о "несокрушимости армии, героизме солдат" полковника, откровенно скучал.

Нет, не такого он ожидал увидеть на приграничном посту. Точнее, холодном, открытом всем ветрам окопе, слева прикрытом "от врага" кусками зеленоватой металлической кровли и старыми покрышками.

Дырявые покрышки - в армянской армии важнейший элемент укрепления окопов и оборонительных рубежей: покрышки вездесущи - на брустверах окопов, у зданий казарм, рядом со стенами штабов. Дешево и сердито - не надо строить бетонные укрепления, возводить оборонительные стены, наводить заградительные препятствия. Набрал покрышек, положил их вдругоряд - вуаля, настоящий армянский ДОТ, даже ДЗОТ готов.

Зограб Мнацаканяна потом увели в блиндаж, где он просидел рядом с радистом, ковырявшемся в старой, произведенной в каком-то мохнатом году радиостанции. Потом опять были покрышки - но не рядом, а спереди, внизу, на склоне.

Мнацаканян сквозь заиндевевшие стекла очков, прищурившись, опять смотрел на горы Азербайджана: ведь они для него, как и для военных, стоящих рядом, были местностью, где есть позиция врага. То есть армии Азербайджана.

И чтобы, по мнению З.Мнацаканяна, Азербайджану показать небо с овчинку, он решил погрозить пальцем и воодушевить сникших погононосителей-армян.

"Мы - дипломаты, продолжаем вашу работу - устанавливаем мир, который будет полностью отражать интересы Армении, "Арцаха" и нашего народа. Мы неоднократно заявляли, что нашу ответственную позицию не должны рассматривать как нехватку возможностей или решительности", - раздухарившись, сказал З.Мнацаканян.

И тут, как говорится, Остапа, точнее, бывшего постпреда Армении в ООН понесло.

И.о главы МИД Армении, придав тщедушному телу подобие стойкой вертикальности, скользнул взглядом по посиневшим от холода носам "бравых защитников Родины" и выпалил: " Уверенно можем сказать, что у вооруженных сил Армении хватает воли, решимости, готовности, достаточно навыков и военно-технического оснащения, чтобы гарантировать безопасность Армении и "Арцаха"".

То есть, он, подтверждая сам факт оккупации Арменией азербайджанских территорий, дал понять, что никаких добровольных уступок на переговорах не будет, и Ереван не намерен отказываться от продолжения оккупации азербайджанских земель.

Далее Зограб Грачевич заявил, что де усилия по установлению атмосферы мира и стабильности в регионе очень важны. В конце своего краткого и сумбурного спича он, вспомнив о наказе Никола Пашиняна, сказал: "Всем желаю мира, а стране - процветания и прогресса".

Ну, чтобы уж совсем воинственным не выглядеть. Как-никак, хоть и "и.о", но министр иностранных дел.

Зограб Мнацаканян, хоть и не отличается неординарными способностями дипломата или политика, его насквозь агрессивный месседж - точный и яркий показатель не только нынешней политики Никола Пашиняна, но и политической стратегии Армении.

Ведь слова Мнацаканяна в очередной раз показывают сущность Еревана и доказывают, что за военной агрессией против Азербайджана и оккупацией его территорий на протяжении 27 лет стоит именно Армения.

Реакция МИД Азербайджана не заставила себя долго ждать.

"На фоне осуществляемого в течение этих лет конструктивного подхода Азербайджана, а также усилий международных посредников в рамках переговорного процесса по скорейшему урегулированию конфликта, заявления руководства Армении об укреплении безопасности оккупированных ею территорий Азербайджана являются показателем намерения закрепить результаты этой самой оккупации".

Воистину, подобный шаг министра иностранных дел Армении, прямо противоречащий положениям совместного заявления, принятого главами делегаций стран-сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по итогам проведенной ими 6 декабря 2018 года встречи в Милане, свидетельствует о подготовке руководством Армении населения своей страны не к миру, а к продолжению войны и агрессии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года отметил: "В 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования конфликта".

Глава государства, напомнив о свержении уличной толпой в Армении криминально-олигополической хунты, а также о том, что Армения изолирована от всех без исключения региональных проектов, сказал: "Считаю, что сегодня складывается новая ситуация для урегулирования конфликта. Надеюсь, что в 2019 году в этой области могут быть подвижки".

Естественно, что политика экономического и регионального давления на Армению уже стала причиной политических баталий и грызни в Ереване, когда ситуация "все против всех" расшатала и без того слабые устои государственности. Но Азербайджан не намерен ограничиваться исключительно экономическими санкциями - военная сила нашей страны и мощный военный потенциал являются основным фактором для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, и, проведя успешную операцию в нахчыванском направлении азербайджано-армянской границы, наша армия ныне полностью контролирует 11 тысяч гектаров земли. Возвращение стратегических высот позволяет нам полностью контролировать важные коммуникации и дороги, проходящие через территорию Армении, подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана адресовал Еревану предельно недвусмысленное послание: "Мы и дальше будем наращивать свою военную мощь. Мы хотим урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт мирным путем и наше участие в переговорах является наглядным доказательством этого. Но все знают и должны знать, что военный фактор играет особую роль в урегулировании конфликта, и мы и впредь будем наращивать свою военную мощь".

По логике, власти Армении должны анализировать слова главы Азербайджана и призадуматься. Ан нет, воинственные окопные рулады З.Мнацаканяна стали показателем неготовности нынешнего ереванского режима к миру, тем паче, к конструктивным и реальным переговорам, направленным на разрешение конфликта,

Никол Пашинян и его команда никак не возьмут в толк, что отказ от псевдовоинственных и насквозь агрессивных заявлений, от упования на мифических покровителей и поддержку извне, а также ставка на силу обрекают Армению на фатальное поражение. И если Ереван желает мира, то граждан Армении надо готовить к мирным переговорам, ибо только такие переговоры являются фундаментом любого мирного процесса по урегулированию конфликта, что находит абсолютную поддержку всего международного сообщества и чему всецело привержен официальный Баку.

Руководство же Армении, упорно не желая слышать призывы и предостережения стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, наивно полагает, что сможет обмануть международное сообщество, добиться сохранения статус-кво и укрепить результаты военной агрессии против Азербайджана.

К вящему нашему сожалению, радикализованнная донельзя команда Никола Пашиняна все еще в плену своих эфемерных желаний и, питаясь иллюзиями, уповает исключительно на свою эрзац-армию. Хотя суровые реалии таковы, что только полный и безоговорочный вывод всех (!) военнослужащих Армении с оккупированных территорий Азербайджана и восстановление нормальных отношений с Баку жизненно важны для будущего самой Армении, для решения фатальных проблем этой нищей страны, зацикленной на милитаризме и шовинизме.

Напомним, что 26 декабря прошлого года, спустя всего лишь 20 дней после совместного заявления министров иностранных дел Азербайджана и Армении азербайджанское гражданское население, проживающее вблизи линии противостояния вооруженных сил Армении и Азербайджана, подверглось интенсивному обстрелу со стороны Армении, в результате чего были ранены мирные жители Агдамского района Азербайджана.

Проходит четыре дня, и министр иностранных дел Армении говорит о том, что "победа вооруженных сил должна быть закреплена дипломатами". Что отчетливо демонстрирует, что руководство Армении, постоянно указывающее в рамках переговорного процесса на необходимость минимизации агрессивной риторики и действий, не только не следует своему же призыву, но и показательно его нарушает.

Обеспечение безопасности, планомерного и активного развития, стабильность Нагорного Карабаха очень важны для Азербайджана, так же, как и любого другого региона страны. Об этом постоянно и последовательно говорится на уровне руководства страны.

Как говорят азербайджанские дипломаты, опыт длительных переговоров по урегулированию конфликта показывает, что согласованных заявлений и взятых на себя обязательств со стороны Армении недостаточно, здесь ключевым является действие сообразно данным заявлениям и обязательствам.

Увы, Армения до сих пор пребывает в ложной, шапкозакидательской уверенности в том, что "героические армянские зинворы готовы умереть за свои дома и хачкары", а Азербайджан не сможет начать полномасштабные боевые действия, ибо сперва Россия - несмотря на нынешние непростые отношения с Ереваном, а потом и Запад будут выкручивать руки Баку.

В 2016 году Ереван понял свою ошибку, когда азербайджанская армия, перейдя в контрнаступление, отбросила армянских военных далеко от передовой.

Ныне же Армения может очень сильно сожалеть о своем чванливом и агрессивном поведении.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az