В начале июня стало известно, что после изменений в системе управления Rambler Group член управляющего комитета Рафаэль Абрамян получил должность главного исполнительного директора CEO, который, согласно изменениям, будет отвечать за управление и развитие компании вместо управляющего комитета.

По информации rusarminfo.ru, на должность управляющего директора Rambler&Co был назначен Максим Тадевосян, который будет курировать работу "Медиа", блока "Коммерция", блока ИТ и сервиса "Rambler.Касса".

А накануне РИА Новости сообщила, что покойного Сергея Доренко на посту главного редактора радиостанции "Говорит Москва" заменит Роман Бабаян. Таким образом, еще одно российское средство массовой информации перешло под контроль армянства.

Как отмечает РИА, Роман Бабаян - российский тележурналист и репортер армянского происхождения, лауреат премии "Тэфи", с 2012 года исполнял обязанности главреда радиостанции "Финам FM". Ведет передачу "Право голоса" на канале ТВ Центр.

Напомним, что Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Он почувствовал себя плохо во время езды на мотоцикле, в результате чего попал в аварию на Земляном валу в центре Москвы. По информации российских СМИ, вскрытие показало, что причиной смерти российского журналиста стала гемотампонада - скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Султан Керим