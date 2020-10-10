Если армянские солдаты не хотят умирать, пусть покинут территории Азербайджана

Сегодня мир становится свидетелем того, как солдаты армянской оккупационной армии в Нагорном Карабахе бегут с поля боя, бросая технику и вооружение. Причина этого проста - они не хотят быть в роли пушечного мяса и умирать на чужой земле. Пусть армянские матери сделают выводы из этой трагической для их детей ситуации и потребуют от правительства Армении перестать воевать за чужие территории.

Об этом Day.Az сказала председатель Общественного объединения "Женщины XXI века" Махира Амиргусейнова.

Как заявила наша собеседница, судя по ходу контрнаступательной операции, азербайджанская армия в скором времени полностью освободит наши земли от оккупации.

"В то время как храбрые воины Азербайджана становятся шехидами в борьбе за родные земли, дети армянских матерей гибнут на территории Азербайджана, становясь жертвами армянских политических авантюр. Что делают армянские солдаты на территории Азербайджана? Если армянские матери не хотят, чтобы их дети погибали ради ради чьих-то амбиций, то пусть требуют от правительства Армении вывести войска с международно признанных территорий Азербайджана", - отметила Амиргусейнова.

Она подчеркнула, что 27 сентября является датой восстановления исторической справедливости.

"Для пресечения бегства личного состава командование ВС Армении приковывает цепями солдат, что является дичайшим преступлением армянского военного руководства, на которое должно обратить внимание международное сообщество. Весь мир знает, что Азербайджан является сторонником мирного урегулирования конфликта и 30 лет пытался достичь решения за столом переговоров. Однако Армения на протяжении этого времени всячески препятствовала любым продвижениям в ходе переговорного процесса", - пояснила она.

Председатель предупредила армянскую сторону о том, что чем быстрее армяне смирятся с неизбежным поражением на поле боя и сложат оружие, тем лучше будет и для самих армян, и для установления мира во всем регионе.

"В противном случае ВС Армении будут полностью разгромлены. Чем раньше армяне осознают этот неизбежный факт, тем меньше будет жертв", - подытожила Махира Амиргусейнова.

Абдул Керимханов