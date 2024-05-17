В будущем Европа сможет импортировать "зеленую" энергию из Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполняющая обязанности резидент-представителя Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Азербайджане Алессандра Роккасальво в ходе бизнес-форума "Повышение амбиций, стимулирование действий" в рамках COP29.

"В будущем многие страны Европы смогут импортировать солнечную и ветряную энергию, а также другие полезные ресурсы, из Азербайджана, вместо импорта нефти и газа", - подчеркнула она.

Роккасальво отметила, что Азербайджан принимает у себя COP29 для проведения международных переговоров, поиска решений по борьбе с изменением климатом и чтобы обеспечить будущее для следующих поколений.

"Мы гордимся тем, что можем укрепить партнерство между ПРООН и правительством Азербайджана, и обеспечить согласованное и эффективное реагирование на изменение климата", - сказала она.

Она также упомянула, что очень важно, чтобы инновации исходили от частного сектора, научных кругов, аналитических центров.

"Мы преследует очень важную цель - ограничить повышение глобальной температуры до 1.5 градусов", - добавила Роккасальво.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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