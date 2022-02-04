Азербайджанская диаспора отличается своей активностью и высоким уровнем организации

"Украина - многонациональная страна. Здесь проживают представители сотен народов, и мы гордимся этим".

Депутат парламента Украины Марьян Заблоцкий сказал это в своем заявлении Day.Az.

По его словам, азербайджанская диаспора отличается от диаспор различных народов в Украине своей активностью и высоким уровнем организации: "Есть сведения о том, что в Украине проживают около 500 тысяч азербайджанцев. Aзербайджанские диаспорские организации отличаются демонстрацией высокой гражданской позиции в судьбоносных для Украины вопросах".

Депутат особо подчеркнул деятельность Рады азербайджанцев Украины (РАУ), объединяющей многие азербайджанские диаспорские организации: "Активное участие в мероприятиях, проводимых в генеральном штабе РАУ, принимают и депутаты парламента Украины. Я сам неоднократно участвовал в проводимых там мероприятиях. Деятельность РАУ производила фантастическое впечатление, как в период пандемии, так и во время II Карабахской войны. Мне бы хотелось, чтобы украинские диаспорские организации в зарубежных странах были полезны своему народу так же, как входящие в РАУ азербайджанские диаспорские организации".

Марьян Заблоцкий подчеркнул, что рад сотрудничеству украинских депутатов с РАУ и выразил заинтересованность в осуществлении совместных проектов.