Двуличие французских политиков вредит 30-летним связям Баку и Парижа

21 февраля этого года Франция и Азербайджан отметили 30-летие установления дипломатических связей. Отношения между двумя государствами переживали взлеты и падения. С одной стороны, Франция предпринимает попытки установить прочный мир на Южном Кавказе и планирует сосредоточиться на таких возможностях сотрудничества, как разминирование и помощь в поиске пропавших без вести. С другой стороны, некоторые представители страны время от времени открыто поддерживают сепаратизм в Карабахе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье политического обозревателя Сабины Мамедовой, опубликованной в первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews".

Как пример, автор статьи напоминает о ряде провокационных заявлений мэра Парижа Анн Идальго.

"Для государства, которое утверждает, что оно заинтересовано в миростроительстве и открыто заявляет о нормализации отношений, действия французских официальных лиц идут вразрез логикой", - пишет "Azernews".

В статье также рассказывается об экс-кандидате в президенты Франции Валери Пекресс, совершившей скандально известный незаконный визит в Карабах, чтобы заручиться поддержкой среди французских армян.

"Встреча Пекресс с незаконными "представителями" сепаратистов и остатков марионеточного режима, непризнанных ни одним государством, в том числе и Францией, нарушила многочисленные международные обязательства. Поездка Пекресс является четким свидетельством того, что некоторые французские политики, похоже, отдают предпочтение собственным интересам, а не принципам международного права", - констатирует автор статьи.

При этом, продолжает "Azernews", французское посольство в Азербайджане поддерживает разминирование в Карабахе, закупая детекторы и наборы инструментов для азербайджанских саперов. Однако, в то же время Франция не оказывает давление на Армению, чтобы она смирилась с послевоенными реалиями в регионе и способствовала установлению прочного мира.

За 30-летний период дипломатических отношений две страны смогли выстроить прочные связи на основе партнерства в экономической, культурной и образовательной сферах.

"Французское правительство признало независимость Азербайджана в январе 1992 года. Дипломатические отношения между Азербайджаном и Францией были установлены 21 февраля того же года. Следует отметить, что посол Франции в Азербайджане Жан Перрен был вторым аккредитованным дипломатом после турецкого Алтана Караманоглу. Азербайджан открыл свое посольство в Париже 20 ноября 1994 года. Франция также имеет представительство в Баку с февраля 1992 года", - пишет автор статьи.

Как подчёркивает издание, руководствуясь нормами и принципами международного права, Франция официально поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Однако в ходе 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном Эммануэлю Макрону и некоторым французским кругам не удалось сохранить нейтралитет, несмотря на то, что Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Вопреки мандату сопредседателя МГ ОБСЕ, Франция отстаивала исключительно интересы Армении, проявляя неадекватную позицию, не отвечающую требованиям взвешенного и справедливого сопредседательства. Эта позиция несколько раз подвергалась критике со стороны Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - напоминает издание.

Касаясь сотрудничества двух стран в сфере экономики, автор статьи сообщает, что азербайджано-французская экономическая комиссия была создана в 1997 году.

"Около 65 французских компаний, представляющих различные отрасли экономики, работают в Азербайджане и участвуют в качестве подрядчиков в ряде инфраструктурных проектов. 12 мая 2014 года в Баку состоялся совместный азербайджано-французский бизнес-форум с участием более 200 представителей различных компаний и государственных деятелей. Движение предприятий Франции (MEDEF International) является примером тесных связей между двумя странами. Компания, сотрудничающая с Азербайджаном с 1992 года, является некоммерческой организацией, представляющей частный сектор Франции на международном уровне и включающей около 7100 компаний. Основной целью организации является продвижение передового опыта французских компаний по всему миру. Около 65 французских компаний работают в различных секторах экономики Азербайджана, включая промышленность, энергетику, торговлю, услуги, сельское хозяйство и другие.

Французская компания TOTAL владеет 50-процентной долей в проекте разработки газоконденсатного месторождения Абшерон в Азербайджане. TOTAL и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписали соответствующее соглашение в 2016 году сроком на 30 лет. SOCAR владеет еще 5 процентами акций.

Месторождение разрабатывается JOCAP (Совместная операционная компания Absheron Petroleum), совместным предприятием SOCAR и Total. Бурение велось CDC SOCAR (Caspian Drilling Company). Кроме того, Французское агентство развития осуществляет проекты в области инфраструктуры и коммуникаций", - отмечает издание.

Что касается взаимных инвестиций, то до сегодняшнего дня Азербайджан инвестировал в экономику Франции более 2,1 миллиарда долларов, тогда как Франция вложила в экономику Азербайджана более 42,2 миллиарда долларов.

"Основными статьями экспорта Франции являются электрооборудование, черные металлы и изделия из них, химическая продукция, лекарства, газовые счетчики, пластмассы, мебель, молочные продукты, живые растения, автобусы и др. Основу экспорта Азербайджана составляют сырая нефть, метанол, грецкие орехи, полиэтиленовые пакеты и пакеты, фруктовые соки и др. Азербайджано-французский товарооборот в 2021 году составил 245,4 миллиона долларов", - информирует "Azernews".

Связи между двумя странами образцовые и в сфере образования, отмечает автор статьи, о чем свидетельствуют такие успехи, как французско-азербайджанский университет и Французский лицей в Баку. Эти институты считаются основой дружбы между Францией и Азербайджаном. Как сказал посол Франции в Азербайджане, Франция продвигает в Азербайджане новые образовательные проекты. Он отметил, что Франция рассматривает магистерскую программу в Азербайджанском университете туризма и менеджмента (АТМУ). Программа призвана способствовать росту туристического сектора Азербайджана, процветанию местного сообщества, развитию приключенческого туризма, а также общему экономическому развитию.

Соглашение о дружбе и сотрудничестве было подписано между 12 городами Азербайджана и 10 городами и 1 провинцией Франции. Кроме того, в 300 школах Азербайджана преподается французский язык.

Далее автор статьи отметила, что страны связывает также тесный обмен культурным наследием.

"В связи с этим в 2007 году Фонд Гейдара Алиева выделил средства на реставрацию интерьера Версальского дворца. В 2009 году фонд пожертвовал 53 776 долларов США на реставрацию трех витражей собора Нотр-Дам в Страсбурге. 4 июля 2013 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева во французских Каннах стартовал проект "Дни азербайджанской культуры", который продлился до 7 июля. 6 июля в рамках проект Фонда Гейдара Алиева по сохранению и популяризации азербайджанской культуры в мире. 7 июля состоялась демонстрация азербайджанского кино - был представлен фильм "Аршин мал алан". В последующие годы Дни культуры Азербайджана также проводились в Каннах при поддержке Фонда Гейдара Алиева", - резюмирует "Azernews".

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