В США проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Армении
В США начались переговоры глав МИД Азербайджана и Армении.
Как ранее сказал Day.Az глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в США продолжатся несколько дней.
"Основной темой переговоров является мирное соглашение. На данный момент не можем раскрыть детали. Встречи продолжатся несколько дней", - сказал он.
Отметим, что 1 мая в США состоялась трёхсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. После этого была проведена двусторонняя встреча глав МИД двух стран в Национальном учебном центре иностранных дел имени Джорджа Шульца.
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