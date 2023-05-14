https://news.day.az/politics/1564205.html Председатель парламента Грузии посетит Азербайджан
Председатель парламента Грузии посетит Азербайджан
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита Папуашвили 15 мая примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.
Кроме того, запланирован ряд его встреч в Баку.
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