Председатель парламента Грузии посетит Азербайджан

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили посетит Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках визита Папуашвили 15 мая примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Кроме того, запланирован ряд его встреч в Баку.